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Анна Тринчер посвятила песню героическим украинским женщинам: Сердце разрывается от боли и гнева!

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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20 апреля, 13:05
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В новом треке "Не залишай" певица спела о боли каждой женщины, которую война разделила с любимым
Анна Тринчер представила песню "Не залишай"
Анна Тринчер представила песню "Не залишай" / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анну Тринчер, как и миллионов украинцев, война также разлучила с родными людьми . Поэтому она на собственном опыте знает, как это тяжело и больно – быть на расстоянии с ближайшими.

На днях Тринчер презентовала сингл на украинском языке "Не залишай". В песне Анне удалось передать страдания и истории миллионов украинок, оказавшихся в настоящем аду в ожидании своих мужчин.

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Как призналась артистка, в основу композиции положена история родителей ее жениха, блогера Александра Волошина.

Отец Саши в ВСУ, защищает нашу землю в самых горячих точках. И каждый день я вижу, как тяжело это переживает мама Саши, как горько она плачет, как пытается держаться из последних сил, – поделилась Тринчер.

Артистка посвятила украинским женщинам трогательную песню
Артистка посвятила украинским женщинам трогательную песню / Фото: пресс-служба

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Сейчас певица находится на западе Украины вместе с любимым и его мамой и братом. Аня признается, что ей тяжело видеть страдания и грусть мамы Саши.

На это нельзя смотреть без слез, сердце разрывается от боли и гнева. Миллионы украинских девушек, женщин живут сегодня одним звонком, одним сообщением: "живой". Эта выдержка и несокрушимость духа героическая. Моя песня "Не залишай" о них – таких нежных, но таких сильных, – заявила звезда.

Как добавила Анна Тринчер, ее песня полна отчаяния и одновременно необъятной любви, способной выдержать самые тяжелые трудности.

"Знай, переживем эту войну" , – поет в своей композиции Аня. И именно слова дают надежду, что скоро будет победа и все влюбленные и родные снова встретятся.

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Вскоре артистка представит клип на песню "Не залишай".

Ранее мы сообщали, что Анна Тринчер получила от бабушки приятный сюрприз из Киева.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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