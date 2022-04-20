Анна Тринчер посвятила песню героическим украинским женщинам: Сердце разрывается от боли и гнева!

В новом треке "Не залишай" певица спела о боли каждой женщины, которую война разделила с любимым

Анна Тринчер представила песню "Не залишай" / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анну Тринчер, как и миллионов украинцев, война также разлучила с родными людьми . Поэтому она на собственном опыте знает, как это тяжело и больно – быть на расстоянии с ближайшими.

На днях Тринчер презентовала сингл на украинском языке "Не залишай". В песне Анне удалось передать страдания и истории миллионов украинок, оказавшихся в настоящем аду в ожидании своих мужчин.

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Как призналась артистка, в основу композиции положена история родителей ее жениха, блогера Александра Волошина.

Отец Саши в ВСУ, защищает нашу землю в самых горячих точках. И каждый день я вижу, как тяжело это переживает мама Саши, как горько она плачет, как пытается держаться из последних сил, – поделилась Тринчер.

Артистка посвятила украинским женщинам трогательную песню / Фото: пресс-служба

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Сейчас певица находится на западе Украины вместе с любимым и его мамой и братом. Аня признается, что ей тяжело видеть страдания и грусть мамы Саши.

На это нельзя смотреть без слез, сердце разрывается от боли и гнева. Миллионы украинских девушек, женщин живут сегодня одним звонком, одним сообщением: "живой". Эта выдержка и несокрушимость духа героическая. Моя песня "Не залишай" о них – таких нежных, но таких сильных, – заявила звезда.

Как добавила Анна Тринчер, ее песня полна отчаяния и одновременно необъятной любви, способной выдержать самые тяжелые трудности.

"Знай, переживем эту войну" , – поет в своей композиции Аня. И именно слова дают надежду, что скоро будет победа и все влюбленные и родные снова встретятся.

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Вскоре артистка представит клип на песню "Не залишай".

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