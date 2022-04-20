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Анна Трінчер присвятила пісню героїчним українським жінкам: Серце розривається від болі та гніву!

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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20 квітня, 13:05
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У новуму треці "Не залишай" співачка заспівала про біль кожної жінки, яку війна розділила з коханим
Анна Трінчер презентувала пісню "Не залишай"
Анна Трінчер презентувала пісню "Не залишай" / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Ганну Трінчер, як і мільйонів українців, війна також розлучила з рідними людьми. Тож вона на власному досвіді знає, як це важко та боляче – бути на відстані з найближчими.

Днями Трінчер презентувала сингл українською мовою "Не залишай". У пісні Анні вдалося передати страждання та історії мільйонів українок, які опинилися в справжньому пеклі в очікуванні своїх чоловіків.

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Як зізналась артистка, в основу композиції покладено історію батьків її нареченого, блогера Олександра Волошина.

Батько Саші в ЗСУ, боронить нашу землю в найгарячіших точках. І щодня я бачу як важко це переживає мама Саші, як гірко вона плаче, як намагається триматися з останніх сил, – поділилась Трінчер.

Артистка присвятила українським жінкам зворушливу пісню
Артистка присвятила українським жінкам зворушливу пісню / Фото: пресслужба

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Зараз співачка перебуває на заході України разом з коханим та його мамою й братом. Аня зізнається, що їй важко бачити страждання та сум мами Саші.

На це не можна дивитись без сліз, серце розривається від болі та гніву. Мільйони українських дівчат, жінок живуть сьогодні одним дзвінком, одним повідомленням: "живий". Ця витримка та незламність духу героїчна. Моя пісня "Не залишай" про них – таких ніжних, але таких сильних, – заявила зірка.

Як додала Анна Трінчер, її пісня повна відчаю та водночас неосяжної любові, яка спроможна витримати найважчі труднощі.

"Знай, переживемо цю війну", – співає у своїй композиції Аня. І саме слова дають надію, що зовсім скоро буде перемога і усі закохані та рідні знову зустрінуться.

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Незабаром артистка представить кліп на пісню "Не залишай".

Раніше ми повідомляли, що Анна Трінчер отримала від бабусі приємний сюрприз з Києва.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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