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Белорус Дмитрий Танкович перестал общаться со знакомыми из России: Я презираю эту нацию!

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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7 апреля, 23:49
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Актер и телеведущий Дмитрий Танкович высказал свое мнение о россиянах, которые ничего не хотят слышать о войне в Украине и продолжают молчать
Дмитрий Танкович высказался о россиянах
Дмитрий Танкович высказался о россиянах / Фото: instagram.com/tankovichd

Актер Дмитрий Танкович родом из Беларуси, но уже давно живет и работает в Украине. Друг и коллега актера Евгений Сморигин уже выразил свое восхищение украинскому народу, а Танкович решил сказать, что думает о россиянах.

В интервью программе "Зірковий шлях" актер признался, что после начала войны в Украине перестал общаться со своими знакомыми в РФ. А их было не мало, ведь в свое время Танкович вместе с командой "ЧП" часто появлялся с российскими юмористами на сцене "КВН".

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У меня были некоторые знакомые и в России. Были. Потому что когда началась война, я понял, что они ничего не хотят слышать, они трусливы. И я могу сейчас сказать – я презираю эту нацию, я презираю россиян, потому что я считаю их трусами, – заявил Танкович.

Сейчас Танкович вместе с другими артистами находится в Европе, где выступает в рамках благотворительных концертов "Доброго вечора, ми з України". Однако актер уже поскорее хочет вернуться обратно в Киев.

Я вам скажу правду, Киев – это самый положительный город, на мой взгляд. Потому что мне было легче жить там и слышать сирены, чем быть в Варшаве и испытывать стыд. Потому что я почему-то здесь, а не там, – поделился артист.

Ранее коллега Танковича Сергей Писаренко показал поврежденный из-за боев под Киевом дом.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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