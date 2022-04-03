Шоумен Сергей Писаренко показал поврежденный из-за боев под Киевом дом

Как-то мы рассказывали об украинских знаменитостях, чьи дома пострадали от действий российских оккупантов. К сожалению, появились обновления. Сегодня сообщил о происшествии актер "Дизель Студио" Сергей Писаренко.
На своей странице в Facebook Сергей Писаренко оставил публикацию, которая никого не оставляет равнодушным. Бой рашистов в одном из поселков под Киевом стал причиной повреждения дома артиста. Благо, семья шоумена уже успела покинуть территорию ранее.
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Через несколько дней после начала войны вывез свою семью из-под Киева в Таллин. И все время думал "а, может, зря? Наш поселок в стороне. Может, пронесет"……. Не пронесло. Один бой изменил наш поселок и наш дом...
Дома отстроим, но никогда не будет прощения рашистам и всем, кто поддерживал кровавый режим. Расплата за поддержку и молчание будет страшной!
Также ранее Валерий Харчишин показывал, как выглядит его уничтоженный оккупантами дом.
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