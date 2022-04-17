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"БЕЗ Обмежень" дали концерт в разрушенном оккупантами Ирпене

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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17 апреля, 21:55
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Музыканты из группы "БЕЗ Обмежень" приехали в разрушенный Ирпень, чтобы поддержать бойцов украинской армии и местных жителей, которые остались в городе
Без Обмежень выступили в Ирпене
Без Обмежень выступили в Ирпене / Фото: instagram.com/bezobmezhen

Украинские музыканты продолжают поднимать настроение и боевой дух украинской армии с помощью своего творчества. Недавно вместе со Златой Огневич группа "БЕЗ Обмежень" выступила для бойцов ВСУ.

Сегодня рок-группа приехала в Ирпень, который безжалостно разрушили российские оккупанты. Таким образом музыканты решили поддержать оставшихся в городе жителей и героев, освободивших его от рашистов.

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Скриншот – instagram.com/bezobmezhen

Музыканты "БЕЗ Обмежень" исполнили свои главные хиты и патриотические песни на центральной площади освобожденного города, послушать исполнителей могли все желающие.

Скриншот – instagram.com/bezobmezhen

Как отметила в фейсбуке руководитель отдела культуры, национальностей и религий Ирпенского горсовета Евгения Антонюк, выступление коллектива показало, что в Ирпень возвращается жизнь. Такие концерты дарят веру в то, что скоро наступит мир и Украина победит!

Скриншот – instagram.com/bezobmezhen

Напомним, что ранее рэпер и продюсер Потап обратился к звездам из РФ, которые молчат о войне в Украине и поддерживают кровавый режим Кремля.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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