"БЕЗ Обмежень" дали концерт у зруйнованому окупантами Ірпені

Музиканти з гурту "БЕЗ Обмежень" приїхали у зруйнований Ірпінь, щоб підтримати бійців української армії та місцевих жителів, що залишилися в місті

Без Обмежень виступили в Ірпені / Фото: instagram.com/bezobmezhen

Українські музиканти продовжують піднімати настрій та бойовий дух української армії за допомогою своєї творчості. Нещодавно разом зі Златою Огневич гурт "БЕЗ Обмежень" виступив для бійців ЗСУ.

Сьогодні рок-гурт приїхав в Ірпінь, який безжально зруйнували російські окупанти. Таким чином музиканти вирішили підтримати місцевих жителів, що залишилися в місті, і героїв, які звільнили його від рашистів.

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Скриншот – instagram.com/bezobmezhen

Музиканти "БЕЗ Обмежень" виконали свої головні хіти та патріотичні пісні на центральній площі звільненого міста, послухати виконавців могли усі охочі.

Скриншот – instagram.com/bezobmezhen

Як зазначила у фейсбуці керівниця відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міськради Євгенія Антонюк, виступ колективу показав, що в Ірпінь повертається життя. Такі концерти дарують віру в те, що незабаром настане мир і Україна переможе!

Скриншот – instagram.com/bezobmezhen

Нагадаємо, що раніше репер та продюсер Потап звернувся до зірок із РФ, які мовчать про війну в Україні й підтримують кривавий режим Кремля.

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