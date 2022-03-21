Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Стужук заговорила

Брежнєва у Польщі

Сінді з нами!

Весілля Джіні

Пісня Сєрги

Концерти Монатіка
СЬОГОДНІ Зірки Українські

"Боляче бачити несправедливість": команда Світлани Лободи заступилася за артистку

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 березня, 23:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Підлеглі співачки звернулися до нашої редакції
Світлана Лобода зараз у центрі уваги
Світлана Лобода зараз у центрі уваги / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Цього тижня з'явилася інформація про те, що почесних звань "Народний артист України" та "Заслужений артист України" хочуть позбавити цілу низку артистів які підтримали війну в Україні, замовчували чи заперечували її. Комітет Верховної Ради звернувся з такою вимогою до президента Зеленського. Рішення з цього питання наразі немає, але ми продовжуємо стежити за ситуацією.

У списках є ім'я артистки LOBODA, яка регулярно з'являється на сторінках ЗМІ.

Реклама
Світлана Лобода / інстаграм співачки

Після публікації матеріалу про списки зірок від Комітету гуманітарної та інформаційної політики до нашої редакції надійшов лист від команди Світлани Лободи, в якому вони заступилися за свого керівника у зв'язку зі свіжими новинами.

Прошу вас також розглянути факт того, що які б списки не були складені, куди б не подавали люди – позбавити або залишити звання, існує людська любов і людська допомога, ці якості або є, або ні, і їх не приховає ніщо і ніколи! Нам як команді, яка бачить усю правду, боляче бачити несправедливість до артиста. Ми за чесність були, є і будемо! Сподіваємось, що ви теж).

Сама ж Світлана Лобода коментувала новини про списки та запит про позбавлення її звання наступним відео, в якому детально розповідає про свої волонтерських ініціативи.

Реклама

Нагадаємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі . Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Костянтин Мрочко – відомий у ЗСУ танкіст-віртуоз, який у 2015-му вивів колону через мінне поле у Дебальцевому. І 2022-го, коли ворог прийшов на нашу землю, він пішов її захищати. У жорстокій битві під Києвом, знищивши багато техніки загарбників, Костя загинув, йому було 38. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Працівники ДСНС по всій країні мужньо рятують українців. Президент Зеленський нагородив орденом «За мужність» рятувальників служби цивільного захисту: старшого прапорщика Юрія Бородая, капітана Олексія Романенка, полковника Тараса Гордієнка, полковника Віктора Дарагана, майора Івана Мариця: “Ви робите те ж саме, що й наші військові – захищаєте країну на своєму місці”.
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
Вони допомогають Україні
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти