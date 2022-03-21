"Боляче бачити несправедливість": команда Світлани Лободи заступилася за артистку

Підлеглі співачки звернулися до нашої редакції

Світлана Лобода зараз у центрі уваги / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Цього тижня з'явилася інформація про те, що почесних звань "Народний артист України" та "Заслужений артист України" хочуть позбавити цілу низку артистів які підтримали війну в Україні, замовчували чи заперечували її. Комітет Верховної Ради звернувся з такою вимогою до президента Зеленського. Рішення з цього питання наразі немає, але ми продовжуємо стежити за ситуацією.

У списках є ім'я артистки LOBODA, яка регулярно з'являється на сторінках ЗМІ.

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Світлана Лобода / інстаграм співачки

Після публікації матеріалу про списки зірок від Комітету гуманітарної та інформаційної політики до нашої редакції надійшов лист від команди Світлани Лободи, в якому вони заступилися за свого керівника у зв'язку зі свіжими новинами.

Прошу вас також розглянути факт того, що які б списки не були складені, куди б не подавали люди – позбавити або залишити звання, існує людська любов і людська допомога, ці якості або є, або ні, і їх не приховає ніщо і ніколи! Нам як команді, яка бачить усю правду, боляче бачити несправедливість до артиста. Ми за чесність були, є і будемо! Сподіваємось, що ви теж).

Сама ж Світлана Лобода коментувала новини про списки та запит про позбавлення її звання наступним відео, в якому детально розповідає про свої волонтерських ініціативи.

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