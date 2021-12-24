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Больше не одинок: Дмитрий Дикусар рассказал о переменах в личной жизни

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
24 декабря, 11:40
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Известный хореограф в эксклюзивном интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказал, что сейчас происходит в его личной жизни
Дмитрий Дикусар рассказал о новом романе
Дмитрий Дикусар рассказал о новом романе / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Дмитрию Дикусару регулярно приписывают романы с партнершами. Так, в прошлом году все активно обсуждали возможные отношения хореографа с экс-солисткой НЕАНГЕЛОВ Славы Каминской. В этом году заговорили о романе Дикусара с Ольгой Харлан, но спортсменка опровергла все слухи.

Дмитрий Дикусар в проекте "Танцы со звездами"
Дмитрий Дикусар в проекте "Танцы со звездами" / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

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О своей личной жизни хореограф не любит говорить, но в интервью программе "Зірковий шлях" признался, он не одинок.

Сейчас я в отношениях, у меня есть любимая женщина, я счастлив и, надеюсь, что так все останется максимально долго, а может и на всю жизнь. Для этого я стараюсь эти отношения не выносить нигде, чтобы просто не дать никому возможности для манипулирования. Я хочу оставить это личным, – рассказал Дикусар.

Напомним, ранее хореограф три года прожил в браке с Ириной Былок. Через несколько лет после расставания с певицей Дмитрий Дикусар закрутил роман с Аленой Шоптенко. Вскоре пара поженилась, но брак тоже продлился только несколько лет.

Недавно Дмитрий Дикусар признался, почему разочарован финалом "Танців з зірками"

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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