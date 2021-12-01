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"Я считаю это нечестным": Дмитрий Дикусар остался разочарован финалом "Танців з зірками"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
1 декабря, 22:03
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В финале проекта "Танці з зірками" кубок победителей получила пара Артура Логая и Анны Карелиной, а второе место досталось Дмитрий Дикусару и Ольге Харлан
Дмитрий Дикусар
Дмитрий Дикусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Последний 13-й эфир проекта стал самым напряженным не только для участников, но и для телезрителей. По результатам голосования победителями сезона "Танців з зірками" стали Артур Логай и Анна Карелина.

Обладатель второго места Дмитрий Дикусар остался разочарован таким результатом.

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Я чувствовал, что что-то подобное должно быть. Поэтому мое разочарование настоящее. Во-первых, я подвел Олю. Во-вторых, я подвел людей, – поделился Дикусар.

Кроме того, танцор назвал победу Логая и Карелиной нечестной. Дикусар уверен, если бы у пары была возможность станцевать "танец за жизнь" они могли бы стать победителями, но такого шанса участники не получили.

Пусть это будет на совести тех, кто в этом участвовал, но нечестно, как по мне. Я считаю это нечестным, и это не потому, что я обижен, что у меня нет кубка, он мне не нужен. Кубок — не стоит ничего. Достойна только честь, справедливость, настоящие люди, искреннее сердце и танцы, – заявил Дикусар.

Стоит отметить, что не только хореограф остался недоволен финалом шоу. Поклонники проекта также высказались недовольство и почитали, что победителями должна была стать другая пара, а в проекте "продвинули своих".

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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