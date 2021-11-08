Перелом черепа, швы: на композитора KAZKA напали в подъезде его дома (фото)

Музыкальному продюсеру и композитору Николаю Журавлеву неизвестные нанесли множество травм – сильно повредили черепные кости и переломали нос

Музыкального продюсера избили возле дома / Фото: Инстаграм

О печальном инциденте музыкант рассказал на своей странице в соцсети. К публикации он прикрепил несколько фото, на которых видно, что мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии – у него перебинтована голова и швы на подбородке, к тому же зрение продюсера тоже пострадало – он почти ничего не видит одним глазом.

Хирург сказал, что с такими травмами обычно в больницу приезжают уже в коме, – написал композитор.

Фото: Instagram

Также он рассказал, что несмотря на критическое состояние его не госпитализировали быстро. Врачи начали оказывать помощь намного позже после нападения:

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Но мы с Дианой ещё 12 часов после травмы ездили по всему Киеву, делали обследования, компьютерную томографию и все остальное, – сообщил Николай в Instagram.

Журавлев саму ситуацию подробно не описал – кому и зачем это было нужно остается неизвестным.

Фото: Instagram

Николай Журавлев создает музыку для известных российских и украинских исполнителей. Он написал множество хитов популярного коллектива KAZKA.

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