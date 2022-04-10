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Был совершен ряд ошибок: Alina Pash приняла то, что ее песня не прозвучит на Евровидении-2022

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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10 апреля, 14:17
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Артистка говорит, что ее трек, с которым она должна была ехать на песенный конкурс, уже выполнил свою миссию и нашел своих слушателей
Алина Паш вспомнила, как пережила скандал на Нацотборе
Алина Паш вспомнила, как пережила скандал на Нацотборе / Фото: instagram.com/alinapash

Все до сих пор помнят скандал на Нацотборе на "Евровидении-2022". Так, победительница национального отбора Алина Паш заявила, что отказывается представлять Украину на международном конкурсе. Причиной стали поддельные документы о въезде певицы в Крым, которые ее команда предоставила оргкомитету конкурса.

Алина Паш признается, что она пережила то, что ее песня "Тіни забутих предків" не прозвучит на сцене "Евровидения", хотя поначалу было тяжело воспринимать эту новость.

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Более того, певица объясняет, что сейчас для Украины самое главное – это историческая победа.

Меня трогают люди, которые пишут эти комментарии, потому что я понимаю, что песня ("Тіни забутих предків", – Ред) зашла к ним максимально глубоко, и она выполнила свою миссию в какой-то степени. В любом случае, я желаю победы Украине, более того, я желаю победы Калушу, потому что они будут представлять нашу страну. То, что эта песня не прозвучит на "Евровидении", я уже пережила. Самая главная наша победа сейчас все же – это победа историческая, – поделилась Алина Паш в программе "ЖВЛ".

Также Алина Паш вспомнила, как на несколько дней выпала из соцсетей после того, как поняла, что она не примет участие в конкурсе. Как объяснила артистка, именно тогда у нее был эмоциональный пик, но продолжалось это недолго.

Мне было очень досадно за то, что был совершен ряд ошибок с разных сторон, и все это сложилось воедино. Но все это потеряло смысл, как только совсем скоро началась полномасштабная война, – добавила певица.

Алина Паш отметила, что умеет признавать допущенные ошибки и это не стыдно.

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Я девушка упорная, не глупая и умею признавать ошибки сделанные, и это стыдно. Стыдно их не признавать.

Напомним, "Евровидение-2022" состоится в итальянском городе Турин. Дата проведения финала песенного конкурса – 14 мая. Украину будет представлять группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

Кстати говоря, РФ не допустят к участию в "Евровидении-2022". Такое решение было принято оргкомитетом после нападения России на Украину.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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