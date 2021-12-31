Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 🎄 Что изменится с 1 января Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала

Звездный гороскоп

Заветные желания

Угадай звезду

Фильмы на праздники

Шоу "Маска". Сезон 2

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

День рождения в Новый год: как Елену Кравец поздравляют в Квартале 95 и видится ли актриса с четой Зеленских

Эксклюзив
Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 декабря, 13:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Елена Кравец уже завтра будет отмечать свой день рождения. Актриса привыкла, что под бой курантов звучат не только поздравления с Новым годом, но и пожелания в ее адрес
Елена Кравец рассказала о поздравлениях с днем рождения от "Квартала"
Елена Кравец рассказала о поздравлениях с днем рождения от "Квартала" / Фото: пресс-служба

В эксклюзивном интервью для сайта "Сегодня" актриса рассказала не только о том, как совмещает работу и материнство, но и поделилась подробностями, какие поздравления привыкла получать от "Вечернего квартала".

В жизни Елены так совпало, что ее день рождения приходится в самый разгар Нового года – 1 января. Бывает такое, что актриса встречает праздник на сцене в компании коллег, поэтому зачастую именно они говорят ей первые пожелания.

Реклама

Если в ночь с 31 декабря на 1 января мы работаем, то мальчики сразу поздравляют. Всем присутствующим озвучивают, что у меня день рождения, и дарят столько букетов, что я все их одна не могу унести. Ребята всегда создают мне минуту праздника, – делится Елена Кравец.

Однако, как признается звезда "Вечернего квартала", так бывает не всегда. Все таки Новый год – семейный праздник и многие стараются провести его в кругу родных. Но поздравить коллегу с днем рождения "кварталовцы" никогда не забывают.

Мы не часто были в мой день рождения вместе, поскольку снова-таки многие уезжают. Но поздравляют, звонят, пишут, отправляют подарки и цветы. Конечно, это все приятно – одна девочка в мужском актерском коллективе, – рассказывает актриса.

Не забывают о поздравлениях и семья Зеленских, которые уже очень давно не только друзья, но и кумовья с Кравец. Правда, времени на личные встречи у старых друзей практически не осталось.

Отвечу вопросом на вопрос: осталось ли время у Елены и Владимира Зеленских на встречи с нами? Мне кажется, нет. И это понятно, – отвечает актриса на наши вопросы о президенте.

Подробнее о том, каково это встречать день рождения в Новый год, быть мамой и женой Елена Кравец подробно рассказала во время беседы с журналистами сайта "Сегодня". Полное интервью актрисы 1 января на сайте.

Реклама

Ранее Елена Кравец призналась, что это она предложила дочери жить отдельно в 15 лет.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Реакция на звездный кавер
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
Рианна @badgalriri | 115 млн
1/2
Рейтинг
Лучшие актеры мира
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Новогодний mood ​​
Как вам уютный образ Тины Кароль?
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Цитата дня

На самом деле здесь хорошо относятся к украинцам, знают, что мы очень трудолюбивые

Алексей Федосов украинский режиссер в Голливуде
Имидж украинцев в США
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять