День рождения в Новый год: как Елену Кравец поздравляют в Квартале 95 и видится ли актриса с четой Зеленских

Елена Кравец уже завтра будет отмечать свой день рождения. Актриса привыкла, что под бой курантов звучат не только поздравления с Новым годом, но и пожелания в ее адрес

Елена Кравец рассказала о поздравлениях с днем рождения от "Квартала" / Фото: пресс-служба

В эксклюзивном интервью для сайта "Сегодня" актриса рассказала не только о том, как совмещает работу и материнство, но и поделилась подробностями, какие поздравления привыкла получать от "Вечернего квартала".

В жизни Елены так совпало, что ее день рождения приходится в самый разгар Нового года – 1 января. Бывает такое, что актриса встречает праздник на сцене в компании коллег, поэтому зачастую именно они говорят ей первые пожелания.

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Если в ночь с 31 декабря на 1 января мы работаем, то мальчики сразу поздравляют. Всем присутствующим озвучивают, что у меня день рождения, и дарят столько букетов, что я все их одна не могу унести. Ребята всегда создают мне минуту праздника, – делится Елена Кравец.

Однако, как признается звезда "Вечернего квартала", так бывает не всегда. Все таки Новый год – семейный праздник и многие стараются провести его в кругу родных. Но поздравить коллегу с днем рождения "кварталовцы" никогда не забывают.

Мы не часто были в мой день рождения вместе, поскольку снова-таки многие уезжают. Но поздравляют, звонят, пишут, отправляют подарки и цветы. Конечно, это все приятно – одна девочка в мужском актерском коллективе, – рассказывает актриса.

Не забывают о поздравлениях и семья Зеленских, которые уже очень давно не только друзья, но и кумовья с Кравец. Правда, времени на личные встречи у старых друзей практически не осталось.

Отвечу вопросом на вопрос: осталось ли время у Елены и Владимира Зеленских на встречи с нами? Мне кажется, нет. И это понятно, – отвечает актриса на наши вопросы о президенте.

Подробнее о том, каково это встречать день рождения в Новый год, быть мамой и женой Елена Кравец подробно рассказала во время беседы с журналистами сайта "Сегодня". Полное интервью актрисы 1 января на сайте.

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Ранее Елена Кравец призналась, что это она предложила дочери жить отдельно в 15 лет.