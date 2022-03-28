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Денис Повалій розповів про невиліковну хворобу дворічного сина

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28 березня, 10:36
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Таїсія Повалій стала бабусею у 2019 році. Іноді син співачки показує фото спадкоємця
У єдиного онука Таїсії Повалій діабет
У єдиного онука Таїсії Повалій діабет / Фото: Instagram

Денис Повалій, який нещодавно висловився про війну в Україні, вирішив із передплатниками поділитися новиною про здоров'я дворічного сина. Як виявилося, нещодавно єдиному онукові Таїсії Повалій Дем'яну поставили діагноз діабет.

У себе в Instagram Денис Повалій вирішив поновити хронологію подій. Він показав фото зі святкування сина, коли ще не знали про діагноз.

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Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

А потім поділився кадрами із лікарні

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Денис Повалій зазначив, що на тлі війни діагноз сина більше не здається таким страшним.

Син співачки довго не наважувався розповісти про хворобу Дем'яна, але вирішив не мовчати, оскільки дітям дедалі частіше діти хворіють діабетом.

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Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, Таїсія Повалій, яка активно виступала у Росії, досі не прокоментувала війну в Україну. Тепер співачку хочуть позбавити звань.

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