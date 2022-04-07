Дочь Евгения Кошевого трогательно поздравила артиста с днем рождения. Сегодня ему – 39

Сейчас, в это сложное для нашей страны время, Евгений кошевой не очень активен в соцсетях, ведь он занят помощью волонтерам и военным.
Недавно Кошевой вместе с артистами из "Квартал 95", Златой Огневич и группой БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ выступили перед защитниками страны.
Сегодня, 7 апреля, Евгений празднует день рождения. С 39-летием его поздравили супруга и дочь Варя, которые опубликовали в Instagram семейные фото.
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Варя подписала селфи со звездным папой так: "С днем рождения, папа".
Недавно Евгений кошевой рассказал в интервью, что вместе с Варей они помогают ребятам из теробороны. Они собирают для бойцов еду, одежду и прочие необходимые вещи.
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