Дочь Евгения Кошевого трогательно поздравила артиста с днем рождения. Сегодня ему – 39

7 апреля известный украинский артист, звезда "Квартала 95" празднует день рождения

7 апреля Евгений Кошевой празднует день рождения / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Сейчас, в это сложное для нашей страны время, Евгений кошевой не очень активен в соцсетях, ведь он занят помощью волонтерам и военным.

Недавно Кошевой вместе с артистами из "Квартал 95", Златой Огневич и группой БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ выступили перед защитниками страны.

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Сегодня, 7 апреля, Евгений празднует день рождения. С 39-летием его поздравили супруга и дочь Варя, которые опубликовали в Instagram семейные фото.

Евгений Кошевой с супругой / Фото: instagram.com/stories/yalta_k

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Варя подписала селфи со звездным папой так: "С днем рождения, папа".

Варя и Евгений кошевые / Фото: instagram.com/stories/rrr.vrk

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Недавно Евгений кошевой рассказал в интервью, что вместе с Варей они помогают ребятам из теробороны. Они собирают для бойцов еду, одежду и прочие необходимые вещи.

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