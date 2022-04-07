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Дочка Євгена Кошового зворушливо привітала його з днем народження. Сьогодні артисту – 39

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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7 квітня, 19:12
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7 квітня відомий український артист, зірка "Кварталу 95" святкує день народження
7 квітня Євген Кошовий святкує день народження
7 квітня Євген Кошовий святкує день народження / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Зараз, у цей складний для нашої країни час, Євген Кошовий не дуже активний у соцмережах, адже він зайнятий допомогою волонтерам та військовим.

Нещодавно Кошовий разом із артистами з "Квартал 95", Златою Огнєвіч та гуртом БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ виступили перед захисниками країни.

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Сьогодні, 7 квітня, Євген святкує день народження. З 39-річчям його привітали дружина та дочка Варя, які опублікували у Instagram сімейні світлини.

Євген Кошовий з дружиною / Фото: instagram.com/stories/yalta_k

Варя підписала селфі із зірковим татом так: "З Днем народження, тато".

Варя та Євген Кошові / Фото: instagram.com/stories/rrr.vrk

Нещодавно Євген Кошовий розповів в інтерв'ю, що разом із Варею вони допомагають хлопцям із тероборони – збирають для бійців їжу, одяг та інші необхідні речі. Також комік зізнався, що підтримує зв'язок із президентом, вони із Зеленським спілкуються щодня.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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