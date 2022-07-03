Дочь рашистки Снежаны Егоровой сыграет в американском фильме о войне в Украине

Стася Ровинская получила главную роль в американском короткометражном фильме. Сюжет посвящен военным действиям в родной стране актрисы

Стася Ровинская получила роль в фильме о войне в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/sia_rovinska

В начале войны в Украине дочь Снежаны Егоровой вместе со своей семьей переехала жить в Соединенные Штаты. И там уже осваивает новые карьерные горизонты.

В своем Instagram-аккаунте Стася Ровинская рассказала о предстоящем фильме с ее участием.

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Я буду главной героиней американского короткометражного фильма об Украине, – рассказала поклонникам экс-телеведущая.

Скриншот – instagram.com/sia_rovinska

Фильм получил название "Slava My Freedom". По сюжету героиню Ровинской будут звать Дарина.

Призванные на срочную службу российские солдаты попадают в засаду, устроенную местными украинскими селянами. Это приводит к цепной реакции самобытности, мужества и стойкости, – написано в описании предстоящей короткометражки с участием украинки.

Проект станет для Ровинской вернуться в кино. Напомним, что ранее доьч Снежаны Егоровой снималась в кино и сериалах. Последний проект с ее участием, телесериал "Опер по вызову".

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Ранее Стася Ровинская призналась, что общается с детьми на украинском, чтобы за рубежом их не считали россиянами.