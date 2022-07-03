Дочь рашистки Снежаны Егоровой сыграет в американском фильме о войне в Украине

В начале войны в Украине дочь Снежаны Егоровой вместе со своей семьей переехала жить в Соединенные Штаты. И там уже осваивает новые карьерные горизонты.
В своем Instagram-аккаунте Стася Ровинская рассказала о предстоящем фильме с ее участием.
Я буду главной героиней американского короткометражного фильма об Украине, – рассказала поклонникам экс-телеведущая.
Фильм получил название "Slava My Freedom". По сюжету героиню Ровинской будут звать Дарина.
Призванные на срочную службу российские солдаты попадают в засаду, устроенную местными украинскими селянами. Это приводит к цепной реакции самобытности, мужества и стойкости, – написано в описании предстоящей короткометражки с участием украинки.
Проект станет для Ровинской вернуться в кино. Напомним, что ранее доьч Снежаны Егоровой снималась в кино и сериалах. Последний проект с ее участием, телесериал "Опер по вызову".
Ранее Стася Ровинская призналась, что общается с детьми на украинском, чтобы за рубежом их не считали россиянами.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"