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Дочери Константина Меладзе удалили опухоль: "У меня не было страха перед раком"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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22 февраля, 10:07
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Дочери композитора пришлось перенести серьезную операцию на бедре в Германии. Первое время Лия даже не понимала, какой диагноз ей поставили врачи
Лия Меладзе
Лия Меладзе / Фото: пресс-служба 1+1

Лия Меладзе в этом году вышла из тени и стала участницей вокального шоу "Голос країни", чем очень тронула своего звездного отца Константина Меладзе.

Сейчас зрители и поклонники ближе знакомятся с жизнью и творчеством Лии, а девушка решила рассказать непростую историю из своей жизни.

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Лия призналась, что год назад ей пришлось сделать серьезную операцию – удалить опухоль в бедре.

Хромала четыре года, и потом мой папа стал это замечать. Он не понимал вообще, почему я так хожу, левым боком постоянно опираюсь на пол. Меня клонит постоянно куда-то, – вспомнила 17-летняя дочь Меладзе в программе "ЖВЛ".

Тогда Константин Меладзе отправил дочь к врачу, где стало известно, что у Лии доброкачественная опухоль в бедре. Однако родители решили не шокировать дочь и сказали ей, что просто необходимо вправить сустав.

Для лечения Лию отправили в клинику в Германии, где успешно прооперировали. Лия узнала правду о своей болезни только во время реабилитации.

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Я узнала об этом, когда уже все было хорошо. Но у меня не было страха перед раком, – уверила девушка.

Как призналась Лия, болезнь стала для нее толчком для написания авторских песен.

Также предлагаем вам узнать, как живут и чем занимаются две дочери и сын Константина Меладзе.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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