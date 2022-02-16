Дочери Маши Ефросининой исполнилось 18: как звездная мама поздравила наследницу?

Знаменитая украинская телеведущая Маша Ефросинина трогательно поздравила дочь Нану с совершеннолетием. Не пропустите подробности!

Дочери Маши Ефросининой исполнилось 18 / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Сегодня в семье популярной украинской телеведущей Маши Ефросининой большой праздник: ее старшей дочери Нане исполняется 18 лет!

На своей странице в Инстаграм знаменитая мама оставила наследнице трогательное послание:

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Нана Хромаева / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Для меня 16.02 всегда было и будет первостепенно днём твоего рождения, мой мышонок! Ты пришла в этот мир нелегко, и сейчас тебе и твоему поколению мир демонстрирует свою жесткость и беспринципность… Мне очень жаль, что я не знала, что говорить тебе в эти дни, и смогу ли я сдержать все обещания по празднованию – меня никто не научил, что обещать детям при таких новостях! Но я хочу, чтобы мир знал, что у него есть такая необычайно сильная и целеустремлённая девушка, как ты! Чтобы знал, как сильно ты хочешь изменить его в сторону добра и справедливости, любви и пацифизма. Но что-то мне подсказывает, что мир неизбежно о тебе узнает! С твоим восемнадцатилетием, моя прекрасная Нана?

Конечно же, дочь Ефросининой получает огромную порцию пожеланий от поклонников.

Коротко о Нане Хромаевой

По словам Маши Ефросининой, ее дочь очень не любит публичность. Ей очень редко удается уговорить наследницу на совместные фото и буквально приходится выпрашивать разрешение на публикацию фото в Инстаграм.

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В конце 2021-го года стало известно, что Нана Хромаева вернулась из учебы в Канаде в Украину, где она училась в колледже, после которого должна была поступать в университет. Но девушка изменила свои планы и вернулась домой на полгода раньше. Такую информацию Ефросинина рассказывала Кате Осадчей:

Маша Ефросинина с дочкой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нана закончила экстерном оба полугодия и до лета уже будет жить дома. Дело в том, что она поехала во взрослую жизнь в Канаду в разгар пандемии. Она не видела ни страны, ни города, ничего: жила в резиденции в 10 тысячах километров от нас и только училась. Осознание того, что даже если у нее заболит живот, ей некуда идти, что-то в ней перевернуло. Поэтому Нана приняла решение, что хочет быть ближе к нам, и 2 семестра 12 класса сдала за 1.

В сентябре дочь Маши Ефросининой и Тимура Хромаева уедет на учебу. Пока что неизвестно, что это будет за университет. По словам телеведущей, это будет европейская страна - от Великобритании до Австрии, где семья отобрала 5 учебных заведений. Что касается специальности, скорее всего, это будет политология, коммуникации или социология.

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Также у Наны есть младший брат, 7-летний Александр.

Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям имениннице!

Также смотрите, как выглядит мама Маши Ефросининой.