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Дочці Маші Єфросініної виповнилося 18: як зіркова мати привітала спадкоємницю?

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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16 лютого, 13:45
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Знаменита українська телеведуча Маша Єфросініна зворушливо привітала доньку Нану з повноліттям. Не пропустіть подробиці!
Доньці Маші Єфросініної виповнилось 18
Доньці Маші Єфросініної виповнилось 18 / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Сьогодні у родині популярної української телеведучої Маші Єфросініної велике свято: її старшій дочки Нані виповнюється 18 років!

На своїй сторінці в Інстаграм знаменита мама залишила спадкоємиці зворушливе послання:

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Нана Хромаєва
Нана Хромаєва / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Для мене 16.02 завжди було і буде першорядно днем твого народження, моє мишеня! Ти прийшла в цей світ нелегко, і зараз тобі та твоєму поколінню світ демонструє свою жорсткість та безпринципність… Мені дуже шкода, що я не знала, що казати тобі в ці дні , і чи зможу я стримати всі обіцянки щодо святкування – мене ніхто не навчив, що обіцяти дітям за таких новин! Але я хочу, щоб світ знав, що має таку надзвичайно сильну та цілеспрямовану дівчина, як ти! Щоб знав, як сильно ти хочеш змінити його у бік добра і справедливості, любові та пацифізму. Але щось мені підказує, що світ неминуче про тебе дізнається! З твоїм вісімнадцятиліттям, моя прекрасна Нано!

Звичайно ж, дочка Єфросініної отримує величезну порцію побажань від шанувальників.

Коротко про Нану Хромаєву

За словами Маші Єфросініної, її дочка дуже не любить публічність. Їй дуже рідко вдається вмовити спадкоємицю на спільні фото і буквально доводиться випрошувати дозвіл на публікацію фото в інстаграмі.

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Наприкінці 2021 року стало відомо, що Нана Хромаєва повернулася з навчання в Канаді до України, де вона навчалася в коледжі, після якого мала вступати до університету. Але дівчина змінила свої плани та повернулася додому на півроку раніше. Таку інформацію Єфросиніна розповідала Каті Осадчій:

Маша Єфросініна з дочкою
Маша Єфросініна з дочкою / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нана закінчила екстерном обидва півріччя і до літа вже житиме вдома. Справа в тому, що вона поїхала у доросле життя до Канади у розпал пандемії. Вона не бачила ні країни, ні міста, нічого: жила в резиденції за 10 тисяч кілометрів від нас і лише навчалася. Усвідомлення того, що навіть якщо у неї заболить живіт, їй нема куди йти, щось у ній перевернуло. Тому Нана прийняла рішення, що хоче бути ближчим до нас, і 2 семестри 12 класу здала за 1.

У вересні донька Маші Єфросініної та Тимура Хромаєва поїде на навчання. Наразі невідомо, що це буде за університет. За словами телеведучої, це буде європейська країна – від Великобританії до Австрії, де сім'я забрала 5 навчальних закладів. Щодо спеціальності, швидше за все, це буде політологія, комунікації чи соціологія.

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Також Нана має молодшого брата, 7-річного Олександра.

Ми приєднуємось до численних привітань іменинниці!

Також дивіться, як виглядає мама Маші Єфросініної.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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