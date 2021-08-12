Дочка Притулы заставила его сделать тату в виде розового единорога на груди (фото)

Сергей Притула, который ранее прокомментировал "антихристианское" выступление Batushka, сделал селфи, сидя за рулем авто. Телеведущий оттянул воротник футболки, чтобы показать временное тату в виде розового единорога, которое, судя по всему, его уговорила сделать дочь Соломия.
Снимком Сергей поделился в своем Instagram-аккаунте.
Когда у тебя есть 4-летняя дочка, – написал Сергей Притула.
Поклонники шоумена бурно отреагировали на фото.
- "Сергей, ждем в следующий раз макияж как у куклы барби, или окрашенные волосы детскими красками"
- "Ждите педикюр, когда крепче заснете. На сон надевайте носочки"
- "Не сваливай это на дочь. Согласись, ты сам хотел такую тату, но не было возможности, пришлось ждать еще четыре года"
4-летняя Соломия родилась в браке Сергея Притулы и его второй супруги Екатерины Сопельник. У пары есть еще одна дочь – Стефания, которая родилась в мае этого года.
От первой супруги – Юлии Андрийчук – у Сергея Притулы есть сын Дмитрий, которому уже 13 лет.
Смотрите в сюжете, как Сергей Притула проводил время с семьей во время локдауна:
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