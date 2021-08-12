google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo

alyona alyona вызвали на допрос

Состояние МакSим

Киркоров запрещен

Танцор Дорофеевой

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Дочка Притулы заставила его сделать тату в виде розового единорога на груди (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
12 августа, 13:49
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Телеведущий Сергей Притула показал результаты отдыха с маленький дочкой – милейшее детское тату-наклейку. Фото умилило поклонников шоумена
Сергей Притула с дочкой
Сергей Притула с дочкой / Фото: instagram.com/siriy_ua

Сергей Притула, который ранее прокомментировал "антихристианское" выступление Batushka, сделал селфи, сидя за рулем авто. Телеведущий оттянул воротник футболки, чтобы показать временное тату в виде розового единорога, которое, судя по всему, его уговорила сделать дочь Соломия.

Реклама

Снимком Сергей поделился в своем Instagram-аккаунте.

Когда у тебя есть 4-летняя дочка, – написал Сергей Притула.

Поклонники шоумена бурно отреагировали на фото.

  • "Сергей, ждем в следующий раз макияж как у куклы барби, или окрашенные волосы детскими красками"
  • "Ждите педикюр, когда крепче заснете. На сон надевайте носочки"
  • "Не сваливай это на дочь. Согласись, ты сам хотел такую тату, но не было возможности, пришлось ждать еще четыре года"

Реклама

4-летняя Соломия родилась в браке Сергея Притулы и его второй супруги Екатерины Сопельник. У пары есть еще одна дочь – Стефания, которая родилась в мае этого года.

Сергей Притула со своей супругой Екатериной
Сергей Притула со своей супругой Екатериной / Фото: facebook.com/katerina.sopelnik

От первой супруги – Юлии Андрийчук – у Сергея Притулы есть сын Дмитрий, которому уже 13 лет.

Сергей Притула с детьми – Дмитрием и Соломией
Сергей Притула с детьми – Дмитрием и Соломией / Фото: instagram.com/siriy_ua

Реклама

Смотрите в сюжете, как Сергей Притула проводил время с семьей во время локдауна:

Узнайте другие новости на тему:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Ван Дамм, ты ли это?
Все обсуждают
Новая песня Лободы звучит как Грустный дэнс Artik & Asti
Быть в курсе
Цитата дня

Я активно общаюсь с KyivPride, хожу на парады, они меня поддерживают, и я их. Всю жизнь со мной были друзья нетрадиционной ориентации, и их отношения для меня пример. Я их искренне защищаю, потому что они мне близки, и я никому не дам их в обиду.

Александра Зарицкая фронтвумен KAZKA
Что еще сказала Саша
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Группа "Бумбокс"
19 августа/18:00
5 концертов августа
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять