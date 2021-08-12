Дочка Притулы заставила его сделать тату в виде розового единорога на груди (фото)

Телеведущий Сергей Притула показал результаты отдыха с маленький дочкой – милейшее детское тату-наклейку. Фото умилило поклонников шоумена

Сергей Притула с дочкой / Фото: instagram.com/siriy_ua

Сергей Притула, который ранее прокомментировал "антихристианское" выступление Batushka, сделал селфи, сидя за рулем авто. Телеведущий оттянул воротник футболки, чтобы показать временное тату в виде розового единорога, которое, судя по всему, его уговорила сделать дочь Соломия.

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Снимком Сергей поделился в своем Instagram-аккаунте.

Когда у тебя есть 4-летняя дочка, – написал Сергей Притула.

Поклонники шоумена бурно отреагировали на фото.

"Сергей, ждем в следующий раз макияж как у куклы барби, или окрашенные волосы детскими красками"

"Ждите педикюр, когда крепче заснете. На сон надевайте носочки"

"Не сваливай это на дочь. Согласись, ты сам хотел такую тату, но не было возможности, пришлось ждать еще четыре года"

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4-летняя Соломия родилась в браке Сергея Притулы и его второй супруги Екатерины Сопельник. У пары есть еще одна дочь – Стефания, которая родилась в мае этого года.

Сергей Притула со своей супругой Екатериной / Фото: facebook.com/katerina.sopelnik

От первой супруги – Юлии Андрийчук – у Сергея Притулы есть сын Дмитрий, которому уже 13 лет.

Сергей Притула с детьми – Дмитрием и Соломией / Фото: instagram.com/siriy_ua

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Смотрите в сюжете, как Сергей Притула проводил время с семьей во время локдауна:

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