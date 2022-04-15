Дом уничтожили специально: Валерий Харчишин рассказал о нападении на его собственность

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин в эксклюзивном интервью "Ранок з Україною" рассказал, как узнал о том, что его дом под Киевом разрушен до основания и почему считает, что нападение было запланировано

Валерий Харчишин подозревает, что его дом разрушили специально / Фото: nstagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Дом музыканта Валерия Харчишина был разрушен 26 марта. Артист признается – для него эта новость стала настоящим шоком, ведь постройка разрушена до основания. В то же время другие дома в поселке получили едва заметные повреждения.

Я был в том доме, ездил с военным. Надо было накормить кошек, надеялся на следующий день их забрать… но, к сожалению, не было, куда возвращаться. Одна кошка выжила – она была в отдельном домике, где проживали люди, не буду говорить, кто именно – для их безопасности, – комментирует Валерий Харчишин в программе "Ранок з Україною".

Более того, по словам артиста, он догадывается, кто именно нанес ущерб его собственности. Подозреваемый человек выходил на связь с музыкантом, но недавно исчез и перестал отвечать на любые звонки и сообщения.

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Я не могу разглашать все, потому что сейчас идет следствие. Но есть версии того, что это было спланированное нападение. Дома вокруг уцелели, да, есть повреждения, но они незначительные, преимущественно пулевые. А мой уничтожен до основания. Понимаете, это большой коттеджный городок, где пострадало только 2 дома – мой и одной женщины, однако он находится в другой стороне. Так что никто не уничтожал дома один за другим, а точечно наносили удары. Более того, у меня сразу два дома сравняли с землей – основной и гостевой – точечно, наверное, работой корректировщика, – рассказал музыкант.

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