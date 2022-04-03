Лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин показал, как российские оккупанты разрушили его дом

Украинский музыкант показал, что осталось от построенного им загородного дома в Гостомеле после жестокого обстрела российскими оккупантами

Лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин обустроил уютный загородный дом для себя и своей семьи в Гостомеле. Но мирную жизнь разрушили российские войска, а в дом музыканта попал их снаряд.

Впервые после трагичной новости Харчишин показал, как сейчас выглядит его дом, а точнее, что от него осталось. Также певец сообщил, что сейчас его старший сын и брат воюют за Украину.

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Да, это дом, в котором жили мои дети. Старший сейчас на фронте, – написал музыкант.

Скриншот – instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Однако фото разрушенного дома Харчишин показал для того, чтобы привлечь внимание поклонников и публики и сообщить о нуждах украинской армии.

Не секрет, что для усиления позиций на северном фронте формируются новые подразделения ВСУ. Один из них, в который вступил мой брат, нуждается в помощи, – рассказал Харчишин.

Музыкант уже приобрел часть необходимого армии, однако опубликовал список вещей, которые еще нужно приобрести для наших бойцов на передовой.

Ранее мы также сообщали, что российские оккупанты разрушили дом продюсера и экс-мужа Ани Лорак – Юрия Фалесы.

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