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Дорофеева случайно ударила Дантеса в пах: "Додошата и Дантесики отменяются" (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
16 ноября, 14:30
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Поклонники Нади и Вовы постоянно атакуют их вопросами о причине отсутствия в семье детей. Однако новое видео звездных супругов стало шутливым подтверждением, что "еще не скоро" и вот почему
Дорофеева насмешила роликом, где случайно ударила Дантеса коленом между ног.
Дорофеева насмешила роликом, где случайно ударила Дантеса коленом между ног. / Фото: Коллаж: Сегодня

Надя Дорофеева, которую недавно госпитализировали перед концертом в Египте, показала новое семейное видео, в котором она ударила своего мужа Владимира Дантеса в пах. Конечно, это произошло случайно.

Певица снимала новый ролик для TikTok под песню Вовы "Грустные танцы". Однако результат стал не слишком веселым для исполнителя трека и даже болезненным.

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Фото: скриншот TikTok

На кадрах видно, как Дорофеева в домашней одежде эффектно появляется в кадре с безумными танцами. В то же время ее любимый спокойно лежал на диване в белье и майке и смотрел в телефон.

Но неожиданно звездная жена забралась на диван, где лежал Дантес и хотела прислониться к нему. Однако в эмоциональном порыве ненароком ударила Вову коленом между ног.

Фото: скриншот TikTok

В результате пока артист корчился от боли, Надя – валялась от смеха.

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@nadyadorofeeva @Vladimirdantes – Владимир Дантов

Когда Вова просит снять TikTok на его песню, но ты не знаешь, как отказать, – подписала ролик Дорофеева.

Бесспорно, эта ситуация очень насмешила зрителей. Некоторые даже начали придумывать остроумные комментарии. Отметим, самым популярным стал про "додошат и дантесиков". Именно так фаны называют потенциальных детей звездных супругов:

  • Всё, детей не будет.
  • Ножки случайно не туда поставила.
  • Это были те же грустные танцы.
  • Фаберже разбила.
  • Додошата и Дантесики отменяются.
  • Ну, теперь не будет вопросов "когда дантесики и додошата".
  • Я поняла, додошат и дантесиков не ждать(
  • А потом спрашивают: "когда дети". Вот посмотрите, что Надя с Вовой вытворяет.
  • Бедный Вова.
Фото: скриншот TikTok

Кратко о паре

Дорофеева и Дантес состоят в браке с 2015 года. Как известно, детей у них пока нет.

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Дорофеева и Дантес женаты уже шесть лет.
Дорофеева и Дантес женаты уже шесть лет. / Фото: Instagram

10 лет Надя была солисткой группы "Время и Стекло" – она выступала вместе с Позитивом. Сразу после распада в 2020 году певица представила первую сольную песню Gorit под псевдонимом DOROFEEVA.

В то же время Владимир вместе с Вадимом Олейником были участниками дуэта "ДиО.фильмы". Накануне парни победили в проекте "Фабрика звезд – 2". После распада группы в 2015 году Dantes также начал сольную карьеру.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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