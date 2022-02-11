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СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Дорофеева, Яма, Полякова внезапно набрали вес: смотрим фото звезд-пампушек

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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11 февраля, 18:02
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Наши звезды сидят на диетах и активно занимаются спортом, чтобы всегда быть в отличной форме. А как бы они выглядели, если бы поправились? Показываем!
Как бы выглядели наши звезды в размере plus-size.
Как бы выглядели наши звезды в размере plus-size. / Фото: Instagram

Измениться может каждый — даже селебретис! Возраст, гормоны, страсть к сладкому или лень – любая из этих причин может сыграть роль. Да, многие наши артисты держат себя в тонусе . Но давайте пофантазируем, как бы они выглядели в категории plus-size?

Мы решили с помощью специального приложения FaceApp добавить знаменитым украинским артистам пару десятков килограммов и посмотреть, как они выглядели в таком образе. Приятного просмотра

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Тина Король

Тина Кароль
Тина Кароль / Фото: Instagram

Когда-то певица признавалась, что обожает сладкое, но не позволяет себе даже маленький кусочек торта, потому что склонна к полноте. Но если бы хрупкая звезда позволяла себе есть, все что хочет, то выглядела бы потенциально так, как на фото.

Настя Каменских

Настя Каменських
Настя Каменських / Фото: Instagram

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Долгое время артистка боролась с лишними килограммами и впоследствии добилась результата. Певица склонна к полноте и если бы она не занималась собой, то могла бы выглядеть так.

Ани Лорак

Ани Лорак
Ани Лорак

У певицы красивые и женственные формы. Ее "изюминки" – большой бюст и тонкая талия. Каролина активно занимается в спортзале. Но если бы она неожиданно поправилась, то выглядела бы так.

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Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук

Кажется, у певца есть некий "эликсир худощавости" – ни разу мы его не видели с пару лишними килограммами. Однако, если бы он все-таки набрал, то был бы таким.

Сергей Бабкин

Сергей Бабкин
Сергей Бабкин

Музыканту уже несколько лет помогает держать себя в прекрасной физической форме – йога, здоровое питание и активный образ жизни. А если бы этого не было, то он выглядел бы так.

Леся Никитюк

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Фото: Instagram

Телеведущая активно посещает залы и не ест сладкого. А что если бы она набрала – результат на фото.

Также мы решили посмотреть, как бы выглядели Позитив, Анна Тринчер, Надя Дорофеева, Монатик, Оля Полякова, Олег Винник, Макс Барских и Влад Яма, если бы они набрали.

Анна Тринчер
Анна Тринчер / Фото: Instagram

Влад Яма
Влад Яма

Позитив
Позитив / Фото: Instagram

Макс Барских
Макс Барских / Фото: Instagram

Монатик
Монатик / Фото: Instagram

Оля Полякова
Оля Полякова / Фото: Instagram

Надя Дорофеева.
Надя Дорофеева. / Фото: Instagram

Олег Винник
Олег Винник

Раньше мы писали, почему Наталья Холоденко поправилась на 15 килограммов.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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