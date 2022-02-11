Дорофєєва, Яма, Полякова раптово набрали вагу: дивимося фото зірок-пампушок

Справді, змінитись може кожен — навіть селебретіс! Вік, гормони, пристрасть до солодкого або ж лінь – будь-яка з цих причин може зіграти роль. Так, чимало наших артистів тримають себе в тонусі. Але давайте пофантазуємо, як би вони виглядали в категорії plus-size?
Ми вирішили за допомогою спеціальної програми FaceApp додати знаменитим українським артистам пару десятків кілограмів і подивитися, як вони виглядали в такому образі. Приємного перегляду
Тіна Кароль
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Колись співачка зізнавалась, що обожнює солодке, але не дозволяє собі навіть маленький шматочок торта, бо ж схильна до повноти. Але якби тендітна зірка дозволяла собі їсти, все, що хочеться, виглядала б потенційно так, як на фото.
Настя Каменских
Тривалий час артистка боролась із зайвими кілограмами і згодом досягла результату. Співачка схильна до повноти і якби вона не займалася собою, то могла б мати такий вигляд.
Ані Лорак
Співачка має гарні та жіночні форми. Її "родзинки" – великий б'юст і тонка талія. Кароліна активно займається у спортзалі. Але якби вона неочікувано поправилась, то виглядала так.
Святослав Вакарчук
Здається, у співака є якийсь "еліксир худорлявості" – ні разу ми його не бачили з пару зайвими кілограмами. Однак, якби ж він все-таки набрав, то був би таким.
Сергій Бабкін
Музиканту вже декілька років допомагає тримати себе у прекрасній фізичній формі – йога, здорове харчування та активний спосіб життя. А якби цього не було, то він би виглядав так.
Леся Нікітюк
Телеведуча активно відвідує зали та категорично не їсть солодкого. А що якби вона набрала – результат на фото.
Також ми вирішили поглянути, як виглядали б Позитив, Ганна Трінчер, Надя Дорофєєва, Монатік, Оля Полякова, Олег Винник, Макс Барських та Влад Яма, якби вони набрали.
Раніше ми писали, чому Наталія Холоденко погладшала на 15 кілограмів.