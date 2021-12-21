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Дурнев обозвал радиоведущую Анну Свиридову пенсионеркой: Что это вообще такое?

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
21 декабря, 17:36
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У блогера вышел новый выпуск YouTube-шоу, где он комментирует забавные Instastories звезд. В ролике под критику Леши случайно попала и радиоведущая Анна Свиридова
Алексей Дурнев высказался об Анне Свиридовой.
Алексей Дурнев высказался об Анне Свиридовой. / Фото: Скриншот из YouTube, anna.sviridova.9

В проекте "Дурнев смотрит сторис" Алексей часто комментирует короткие ролики как украинских, так и зарубежных селебретис. Из-за этого у него даже возник так называемый конфликт с телеведущей Лесей Никитюк, которой не понравилась шутка о ее росте.

В новом выпуске шоу Дурнев комментировал ролики шоумена Дяди Жоры, который появился на радиостанции "Пятница". Также у Instastories артиста засветилась и ведущая Анна Свиридова, которую не обошел стороной блогер.

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Леша в шутку обозвал Анну пенсионеркой, которой нужно стоять в очереди в Собес.

Фото: скриншот YouTube

Что это вообще такое? Ведущая не смогла прийти и приехала ее мама? Блин, радио "Пятница" – это радио какое-то веселое вроде бы. Почему там работают люди предпенсионного возраста? Не они ли должны стоять в очереди в Собес?!, – говорил Дурнев в шоу.

Сама Анна никак не отреагировала на слова Алексея. "Сегодня" спросили у ведущей комментарий, однако она пока не ответила.

Также ранее в Сети разгорелся скандал после того, как Алексей Дурнев вспомнил Машу Ефросинину в шоу. Телеведущая была обижена тем, как он ее назвал "суперзвездой из прошлого" и в ответ записала гневное видеообращение.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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