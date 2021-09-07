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Дурнев ответил Лесе Никитюк после ее заявления о "пилотке проводницы" (видео)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
7 сентября, 19:38
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Телеведущий и блогер Алексей Дурнев решил прояснить так называемый конфликт, который возник между ним и популярной телеведущей Лесей Никитюк
Леся Никитюк, Алексей Дурнев
Леся Никитюк, Алексей Дурнев / Фото: instagram.com/lesia_nikituk, Скриншот из YouTube

Недавно Леся Никитюк поставила на место Лешу Дурнева, который жестко подшутил над ее ростом. Блогер отреагировал на заявление телеведущей и объяснил, кому на самом деле адресовал "оскорбительную" фразу.

Напомним, что в одной из программ телеведущий заявил, что красивые женщины – невысокие и что с ростом 183 сантиметра – "только на железной дороге работать" можно. В ответ на это обладательница высокого роста Леся Никитюк не только вспомнила своих высоких коллег, включая Олю Полякову и Машу Ефросинину, но и сделала взаимное оскорбление в адрес Дурнева.

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В новом выпуске на YouTube Алексей Дурнев прокомментировал скандал и сообщил, что Леся Никитюк почему-то лично все восприняла.

Девушки, пожалуйста, я люблю всех, просто какие-то мне нравятся больше. Да, некоторым людям нравятся высокие люди, некоторым – невысокие, это дело вкуса, – сказал Алексей Дурнев.

Затем Дурнев заявил, что Леся Никитюк просто вырезала кусок программы "Богиня шопинга" и обиделась на слова, сказанные об участнице этого проекта. Дурнев решил позвонить девушку и записал разговор с ней на видео.

Ты ничего не говорил про Лесю. Ты говорил про меня, что я высокая, что я тебе не нравлюсь. Во-первых, я знаю, что это неправда, потому что мы с тобой дружим, – сказала девушка.

Напомним, что ранее Алексей Дурнев публично назвал Машу Ефросинину "суперзвездой из прошлого".

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Некролог
Цитата дня

Когда я впервые ступил на сцену, я очень сомневался. Я сомневался, когда снимался в своих первых фильмах. Но всегда надо идти вперед, проявляя смелость, которая не исключает сомнения.

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