Джеджула о ссорах с супругой: Когда Юля пьет, включается демон внутри

Андрей Джеджула недавно обнародовал видео, на котором Юлия Леус кричит на него, используя ненормативную лексику. На этот раз ведущий рассказал о том, что его супруга, как оказалось, иногда может "выпить" и "перебрать" с алкоголем. И тогда, по словам Джеджулы, Юлия становится будто другим человеком.
Юля знает, как перебрать. Когда Юля пьет, мы долго боролись с тем, чтобы я эту вспышку не пропустил... Но я пропустил – все, включается демон внутри. Это другой человек – будто одного вынули, другого вставили. 90% ссор произошли, когда Юля выпила, – говорит Джеджула в интервью телеканалу LIVE.
Юлия, в свою очередь, пожаловалась на то, что муж доводил ее до истерик и применял силу:
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Скандалы были всегда. Он обзывал, унижал меня, в лицо плевал. Всячески провоцировал, выводил на эмоции, я могла посуду бить, и он тоже – вся кухня была в стекле. Андрей это снимал на видео и угрожал, что будет показывать публично, – говорит Леус.
Сам Джеджула отрицает, что бил супругу, более того – заявляет, что сам получал от нее:
Она резкая, очень резкая, скажем так. Я даже шутил перед свадьбой, что женюсь на "пахане" женской тюрьмы, – комментирует Джеджула.
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