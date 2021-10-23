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Джеджула о ссорах с супругой: Когда Юля пьет, включается демон внутри

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
23 октября, 07:00
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Андрей Джедужула уже давно находится в ссоре со своей супругой Юлией Леус. Не так давно пара стала родителями – у них родилась общая дочь, но это не помирило супругов
Андрей Джеджула заявил, что его супруга Юлия Леус иногда чересчур увлекается алкоголем
Андрей Джеджула заявил, что его супруга Юлия Леус иногда чересчур увлекается алкоголем / Фото: instagram.com/djedjula, instagram.com/yla__yla

Андрей Джеджула недавно обнародовал видео, на котором Юлия Леус кричит на него, используя ненормативную лексику. На этот раз ведущий рассказал о том, что его супруга, как оказалось, иногда может "выпить" и "перебрать" с алкоголем. И тогда, по словам Джеджулы, Юлия становится будто другим человеком.

Юля знает, как перебрать. Когда Юля пьет, мы долго боролись с тем, чтобы я эту вспышку не пропустил... Но я пропустил – все, включается демон внутри. Это другой человек – будто одного вынули, другого вставили. 90% ссор произошли, когда Юля выпила, – говорит Джеджула в интервью телеканалу LIVE.

Андрей Джеджула собирается судиться с супругой
Андрей Джеджула собирается судиться с супругой / Фото: instagram.com/djedjula, instagram.com/yla__yla

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Юлия, в свою очередь, пожаловалась на то, что муж доводил ее до истерик и применял силу:

Скандалы были всегда. Он обзывал, унижал меня, в лицо плевал. Всячески провоцировал, выводил на эмоции, я могла посуду бить, и он тоже – вся кухня была в стекле. Андрей это снимал на видео и угрожал, что будет показывать публично, – говорит Леус.

Сам Джеджула отрицает, что бил супругу, более того – заявляет, что сам получал от нее:

Она резкая, очень резкая, скажем так. Я даже шутил перед свадьбой, что женюсь на "пахане" женской тюрьмы, – комментирует Джеджула.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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