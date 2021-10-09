Ты больной на голову, иди лечись: Джеджула обнородовал видео, где Леус кроет его матом

Андрей Джеджула и Юлия Леус не могут найти общий язык. Пара проживает вместе и продолжает скандалить. В очередной раз шоумен выставил на обозрение видео ссоры с супругой

Андрей Джеджула показал видео, в котором его супруга кроет его матом при ребенке / Фото: YouTube

Андрей Джеджула, который собирается судиться из-за ребенка, дал новое интервью, рассказав, что Юлия Леус позволяет себе поднимать на него голос и нецензурно выражаться, что может повторяться несколько раз в неделю.

Стоит отметить, что Леус неоднократно резко отзывалась о Джеджуле у себя в сторис. В частности, она не понимала, зачем ее все еще законный супруг показывает в соцсети, как меняет памперсы их общему ребенку, называла Андрея "больным".

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Джеджула записал истерику Юлии Леус на скрытую камеру и показал в интервью с Ириной Маловицей, опубликованном в YouTube.

Инцидент произошел, когда Андрей Джеджула уложил дочь спать. Юлия кричала на мужа (снова из-за памперсов), несмотря на то, что рядом в коляске находилась малышка:

Ты больной на голову? Уже говно ребенка показывает! Ты дебил? Мне страшно с тобой ребенка оставлять! Ты больной. Ты конченый. Это никто не выставляет то, что ты выставляешь. Ты дебилоид тупорылый.

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Андрей Джеджула отметил, что о камере видеонаблюдения в их квартире знали и Юлия, и домработница.

Тем временем Леус в сторис рассказала, что за услуги няни шоумен не платит.

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"Этот папа за няню хоть платит? Или только по вечеринкам бегает как мальчик", – интересуются подписчики Юлии. Та ответила: "Не платит. Сказал, что это мой комфорт. Алкоголь нынче дорогой, на няню не хватает, пусть бегает".

Скриншот: instagram.com/stories/yla__yla/

Ранее в интервью Юлия Леус рассказала, что Джеджула поднимал на нее руку, когда она была беременной, и плевал в лицо.

Кроме того, она нашла на телефоне Андрея несколько видео с его бывшей девушкой – на них та запечатлена не в лучшем виде. Эти ролики, по словам Юлии, Джеджула хранил, чтобы в случае чего обнародовать их и использовать в качестве компромата.

В феврале этого года Юлия Леус и Андрей Джеджула стали родителями. У них родилась дочь, которую назвали Аделина. Недавно ведущий заявил, что супруга не дает ему видеться с дочерью и намерен обратиться в суд.

Смотрите эксклюзивное интервью с Юлией Леус:

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