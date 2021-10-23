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Джеджула про сварки з дружиною: Коли Юля п'є, вмикається демон всередині

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
23 жовтня, 07:00
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Андрій Джедужула вже давно знаходиться у сварці зі своєю дружиною Юлією Леус. Не так давно пара стала батьками – у них народилася спільна дочка, але це не помирило подружжя
Андрій Джеджула заявив, що його дружина Юлія Леус іноді надто захоплюється алкоголем
Андрій Джеджула заявив, що його дружина Юлія Леус іноді надто захоплюється алкоголем / Фото: instagram.com/djedjula, instagram.com/yla__yla

Андрій Джеджула нещодавно оприлюднив відео, на якому Юлія Леус кричить на нього, використовуючи ненормативну лексику. Цього разу ведучий розповів про те, що його дружина, як виявилося, іноді може "випити" і "перебрати" з алкоголем. І тоді, за словами Джеджули, Юлія стає ніби іншою людиною.

Юля знає, як перебрати. Коли Юля п'є, ми довго боролися з тим, щоб я цей спалах не пропустив... Але я пропустив – все, включається демон всередині. Це інша людина – ніби одну вийняли, іншу вставили. 90% сварок сталися, коли Юля випила, – каже Джеджула в інтерв'ю телеканалу LIVE.

Андрій Джеджула збирається судитися з дружиною
Андрій Джеджула збирається судитися з дружиною / Фото: instagram.com/djedjula, instagram.com/yla__yla

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Юлія, в свою чергу, поскаржилася на те, що чоловік доводив її до істерик і застосовував силу:

Скандали були завжди. Він обзивав, принижував мене, в обличчя плював. Всіляко провокував, виводив на емоції, я могла посуд бити, і він теж – вся кухня була в склі. Андрій це знімав на відео і загрожував, що буде показувати публічно, – каже Леус.

Сам Джеджула заперечує, що бив дружину, більш того – заявляє, що сам отримував від неї:

Вона різка, дуже різка, скажімо так. Я навіть жартував перед весіллям, що одружуся з "паханом" жіночої в'язниці, – коментує Джеджула.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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