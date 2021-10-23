Джеджула про сварки з дружиною: Коли Юля п'є, вмикається демон всередині

Андрій Джедужула вже давно знаходиться у сварці зі своєю дружиною Юлією Леус. Не так давно пара стала батьками – у них народилася спільна дочка, але це не помирило подружжя

Андрій Джеджула заявив, що його дружина Юлія Леус іноді надто захоплюється алкоголем / Фото: instagram.com/djedjula, instagram.com/yla__yla

Андрій Джеджула нещодавно оприлюднив відео, на якому Юлія Леус кричить на нього, використовуючи ненормативну лексику. Цього разу ведучий розповів про те, що його дружина, як виявилося, іноді може "випити" і "перебрати" з алкоголем. І тоді, за словами Джеджули, Юлія стає ніби іншою людиною.

Юля знає, як перебрати. Коли Юля п'є, ми довго боролися з тим, щоб я цей спалах не пропустив... Але я пропустив – все, включається демон всередині. Це інша людина – ніби одну вийняли, іншу вставили. 90% сварок сталися, коли Юля випила, – каже Джеджула в інтерв'ю телеканалу LIVE.

Андрій Джеджула збирається судитися з дружиною / Фото: instagram.com/djedjula, instagram.com/yla__yla

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Юлія, в свою чергу, поскаржилася на те, що чоловік доводив її до істерик і застосовував силу:

Скандали були завжди. Він обзивав, принижував мене, в обличчя плював. Всіляко провокував, виводив на емоції, я могла посуд бити, і він теж – вся кухня була в склі. Андрій це знімав на відео і загрожував, що буде показувати публічно, – каже Леус.

Сам Джеджула заперечує, що бив дружину, більш того – заявляє, що сам отримував від неї:

Вона різка, дуже різка, скажімо так. Я навіть жартував перед весіллям, що одружуся з "паханом" жіночої в'язниці, – коментує Джеджула.

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