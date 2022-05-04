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DZIDZIO рассказал, как его мама помогает украинцам в Европе

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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4 мая, 20:12
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Украинский музыкант Михаил Хома (DZIDZIO) рассказал, где сейчас находится его мама и как она помогает украинским переселенцам
Мама DZIDZIO помогает украинским переселенцам
Мама DZIDZIO помогает украинским переселенцам / Фото: instagram.com/dzidzio

Сейчас DZIDZIO редко делится новостями из жизни в социальных сетях, ведь занят в волонтерских проектах для помощи украинцам. Он не понаслышке знает, как сейчас нужна помощь нашим бойцам, ведь недавно его друг оказался в реанимации после атаки рашистов.

Мама музыканта уже долгое время живет в Португалии и сейчас также остается там, однако и ее жизнь изменила война в родной стране. Об этом DZIDZIO рассказал в беседе с Анатолием Анатоличем в программе "Ранок з Україною".

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За границей всегда сложнее слушать, читать, чем быть в Украине. Мама переживает, но за этими переживаниями есть и активные действия, – рассказал музыкант. – Помогает людям, которые приезжают в Португалию, семьями, помогает оформить документы.

Мама музыканта рассказала, что много общается с семья переселенцев. Есть и те, кто уже второй раз бежит от войны – сначала из Донецка, теперь из Киева.

Говорит, что будут делать для тех людей, которые приехали и которые были в Португалии, большой ужин, чтобы рассказать об Украине. Мама попросила, я поехал закупил сувениров, сине-желтых флагов, – рассказал DZIDZIO.

Исполнитель рассказал, что сейчас его мама, как и многие украинцы за границей, чувствует угрызение совести за то, что не может быть рядом со своими родными в родной стране, поэтому старается направить все силы на помощь другим.

Также DZIDZIO признался, что после войны первым делом поедет в Португалию, чтобы наконец-то обнять маму.

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Ранее мы писали, почему внуки фанатки Путина Егоровой перешли на украинский язык в Европе.

Мария Коробова
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