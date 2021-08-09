Экс-солистка ВИА Гры Эрика Герцег впервые опубликовала видео со своим избранником

Эрика Герцег уже четыре года состоит в отношениях с казахстанским бизнесменом Михаилом. Ранее певица не делилась совместными видео с возлюбленным в соцсетях

Эрика Герцег перестала скрывать избранника / Фото: instagram.com/erikaherceg

Экс-солистка "ВИА Гры" Эрика Герцег, которая ранее переехала в Казахстан ради карьеры певицы, перестала скрывать избранника Михаила и впервые опубликовала с ним видео в Instagram . Пара посетила свадьбу друзей.

Спасибо Всевышнему, что четыре года назад встретила тебя. Я счастлива с тобой бесконечно, спасибо тебе большое, что ты у меня есть, любовь моя, – подписала редкое видео с возлюбленным певица.

Личная жизнь Эрики Герцег

Певица не раз в интервью говорила, что у нее есть любимый, но больше о личной жизни ничего не хотела комментировать. Некоторое время Эрике приписывали роман с Константином Меладзе, но экс-солистка "ВИА Гры" опровергала эти слухи. О своем возлюбленном певица решилась рассказать только год назад в одном из своих интервью. Известно, что избранника Эрики зовут Михаил. Он бизнесмен из Казахстана.

Экс-солистка "ВИА Гры" отмечает, Михаил очень любит ее и говорит ей об этом ежедневно. Влюбленные обязательно созваниваются, если находится в разных городах или странах, и не ложатся спать, пока не поговорят по телефону. Пара не расписана, но своего избранника Эрика во всех интервью называет мужем.

Смотрите интервью Эрики Герцег о ее возлюбленном:

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