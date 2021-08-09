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Екссолістка ВІА Гри Еріка Герцег вперше опублікувала відео зі своїм обранцем

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
9 серпня, 10:49
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Еріка Герцег вже чотири роки перебуває у стосунках з казахстанським бізнесменом Михайлом. Раніше співачка не ділилася спільними відео з коханим в соцмережах
Еріка Герцег перестала приховувати обранця
Еріка Герцег перестала приховувати обранця / Фото: instagram.com/erikaherceg

Екссолістка "ВІА Гри" Еріка Герцег, яка раніше переїхала до Казахстану заради кар'єри співачки , перестала приховувати обранця Михайла і вперше опублікувала з ним відео в Instagram . Пара відвідала весілля друзів.

Спасибі Всевишньому, що чотири роки тому зустріла тебе. Я щаслива з тобою нескінченно, спасибі тобі велике, що ти у мене є, кохання моє, – підписала рідкісне відео з коханим співачка.

Особисте життя Еріки Герцег

Співачка не раз в інтерв'ю говорила, що у неї є коханий, але більше про особисте життя нічого не хотіла коментувати. Деякий час Еріці приписували роман з Костянтином Меладзе, але екссолістка "ВІА Гри" спростовувала ці чутки . Про свого коханого співачка зважилася розповісти тільки рік тому в одному зі своїх інтерв'ю. Відомо, що обранця Еріки звуть Михайло. Він бізнесмен з Казахстану.

Екссолістка "ВІА Гри" зазначає, Михайло дуже любить її і каже їй про це щодня. Закохані обов'язково телефонують, якщо знаходиться в різних містах або країнах, і не лягають спати, поки не поговорять по телефону. Пара не розписана, але свого обранця Еріка у всіх інтерв'ю називає чоловіком.

Дивіться інтерв'ю Еріки Герцег про її коханого:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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