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Экс-жена Дмитрия Ступки намекнула, что больше не хочет рожать детей

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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25 мая, 12:35
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Полина Логунова признается, что обожает свою единственную дочь Богдану, с которой они уже полгода живут в США. Впрочем, блогерша сомневается, хороша ли из нее вышла мама
Полина Логунова сомневается, хорошая ли она мама.
Полина Логунова сомневается, хорошая ли она мама. / Фото: instagram.com/polinalogunova

У Логуновой и Ступки есть пятилетняя дочь Богдана. И хоть Полина и Дмитрий развелись, однако оба родителя максимально времени уделяют своей наследнице.

В Instagram экс-жена Дмитрия Ступки рассказала, что искренне любит свою дочь. Впрочем, Полине кажется, что она не совсем хорошая мама.

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Мое чудо света! Мне часть кажется, что я плохая мама, что я целую мало, хотя целую постоянно, что уделяю мало времени, хотя ловлю минуты с ней. Мне кажется, что я мало дарю ей себя. Мои подруги говорят, что я классная мама и за это им спасибо, но всегда чего-то не хватает для самой себя, так у всех мам?, – поинтересовалась Логунова.

Логунова говорит, что дочь – это ее ценное сокровище
Логунова говорит, что дочь – это ее ценное сокровище / Фото: instagram.com/polinalogunova

Полина неоднократно говорила, что работа и дочь – самое важное, что есть в ее жизни. Логунова признается, что ей даже не хочется больше иметь детей, потому что хочет просто всю любовь отдавать Богданке.

Я чувствую, что готова была бы просто 100500 раз боль родов (которые я помню до сих пор) лишь бы иметь это чудо света в своей жизни. Эта девочка вьет из меня веревки и мне даже не хочется больше детей, потому что мне кажется, что я не хочу делить ни с кем любовь к ней. Чтобы она была одним моим ребенком, которому я могу отдавать все сердце, это вообще нормально?, – написала Логунова.

Фолловеры же отметили, что материнской любви хватает на всех детей, главное – чтобы это были "плоды любви":

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  • Сердца мамы хватит на всех детей. Важно, чтобы это были плоды любви.
  • Богдане обязательно нужен брат.
  • У меня четверо детей и всех четырех я очень люблю. В вашем сердце любви больше, чем вы можете себе представить.
  • Любовь не делится, она умножается) Но это тоже непросто.
Скриншот Instagram

Отметим, недавно Логунова снова стала невестой . Жених-американец сделал предложение Полине прямо в небе.

Кстати, раньше экс-жена Дмитрия Ступки рассказывала о знакомстве с новым избранником.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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