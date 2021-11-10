Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин

Безос vs Ді Капріо

Гра в кальмара 2

Новий Холостяк

Ротару та Крим

Шоу "Маска". Сезон 2

Хаєк і привиди
СЬОГОДНІ Зірки Українські

El Кравчук про реакцію людей на його акцію в центрі Києва: Впізнавали, підходили та питали

Ексклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
10 листопада, 11:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знаменитий український виконавець розповів, як перехожі у центрі столиці реагували на нього із табличками в руках. На картонках, які демонстрував El Кравчук, було написано, що він "був, є і буде"
El Кравчук пояснив, навіщо вийшов у центр столиці із плакатами
El Кравчук пояснив, навіщо вийшов у центр столиці із плакатами / Фото: facebook.com/el.kravchuk.5

На ще одній табличці артист написав слова зі своєї пісні "Доля" – "Вип'ю вина, віп'ю до дна". Знімки El Кравчук опублікував на своїй сторінці у Facebook, а в коментарях усі переполошилися і одразу почали цікавитись: що трапилося?

У коментарі "Сегодня" знаменитий співак розповів, навіщо влаштував таку акцію та як на це відреагували перехожі у центрі столиці.

Реклама

З виходом нового альбому "Порошок від кохання" мене у всіх інтерв'ю запитують, де ж я пропадав весь цей час. Це, звичайно, логічно, але я вирішив один раз і одразу для всіх відповісти і зробив таку акцію. Як реагували люди? Оскільки це було в центрі Києва, то людей було багато, вони впізнавали мене, підходили, питали і говорили добрі слова. Багато хто хвалив мій альбом і просили більше нових пісень, – розповів нам артист.

El Кравчук вийшов у центр Києва з табличками – артист пояснив, як відреагували люди
El Кравчук вийшов у центр Києва з табличками – артист пояснив, як відреагували люди / Фото: facebook.com/el.kravchuk.5

За словами артиста, він має багато ідей і планує випустити нові пісні.

У мене багато накопиченого матеріалу, зараз ми записуємо нові пісні, тож EL Кравчук був, є і буде! – заявив виконавець.

Інші новини по темі:

Реклама

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти