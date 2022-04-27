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Это не патриотизм! Дмитрия Ступку облили грязью за то, что он во время войны сидит в США

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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27 апреля, 11:52
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На 35-летнего актера набросились хейтеры после того, как он на Пасху показал свой отдых во Флориде
Дмитрий Ступка объяснил, что делает в Штатах
Дмитрий Ступка объяснил, что делает в Штатах / Фото: instagram.com/stupka777

Долгое время внук легендарного Богдана Ступки находился в Польше . Артист помогал переселенцам из Украины и собирал средства для нужд украинской армии.

Впрочем, уже 24 апреля Дмитрий Ступка опубликовал видео из яхты в Майами, где он отдыхал вместе с друзьями.

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Ступка во Флориде
Ступка во Флориде / Фото: Скриншот из видео

Впоследствии актер решил порадовать поклонников новым снимком, на котором он предстал в вышиванке на желто-голубом фоне. Дмитрий поздоровался с подписчиками знаменитой фразой: "Доброго вечора, ми з України!" . Однако вместо комплиментов – звезду захейтили.

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Так, один из фолловеров написал, что одеть вышиванку "это не патриотизм, а нужно быть полезным для страны". В ответ Ступка лаконично написал: "Так и делаем".

Скриншот Instagram

Другой пользователь соцсети поинтересовался, почему актер находится за границей. На что Дмитрий ответил: "Благотворительные концерты в США! Средства из билетов будут переданы на нужды нашей родной Украины".

Скриншот Instagram

Остальные подписчики также возмутились тем, что актер не в Украине. Однако были и те, кто вступился за Ступку:

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  • Дед в гробу переворачивается от такого внука.
  • Люди такие интересны. Уехал человек и уехал. Его право! "В вышиванке за границей". Ну и хорошо! Люди везде нужны. А проверять "помогаете ли вы или нет" – дно вообще! Почему кто-то должен что-то кому-то показывать или доказывать.
Скриншот Instagram

Напомним, еще осенью 2021 года Дмитрий Ступка с женой и дочерью переехал в Штаты. В начале апреля 2022-го Полина Логунова заявила о разводе.

Впоследствии блогерша поделилась, что ей сделали предложение руки и сердца. Новым избранником Логуновой стал американец.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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