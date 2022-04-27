Це не патріотизм! Дмитра Ступку облили брудом за те, що він під час війни сидить у США

Тривалий час онук легендарного Богдана Ступки перебувавав у Польщі. Артист допомагав переселенцям з України та збирав кошти для потреб української армії.
Втім, вже 24 квітня Дмитро Ступка опублікував відео з яхти у Маямі, де він відпочивав разом з друзями.
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Згодом актор вирішив потішити шанувальників новим знімком, на якому він у вишиванці на жовто-блакитному тлі. Дмитро привітався з підписниками знаменитою фразою: "Доброго вечора, ми з України!". Проте замість компліментів, зірку захейтили.
Так, один із фоловерів написав, що одягнути вишиванку "це не патріотизм, а треба бути корисним для країни". У відповідь Ступка лаконічно написав: "Так і робимо".
Інший користувач соцмережі поцікавився, чому актор перебуває за кордоном. На що Дмитро відповів: "Благодійні концерти в США! Кошти з квитків будуть передані на потреби нашої рідної України".
Решта підписників також обурилась тим, що актор не в Україні. Проте були і ті, хто заступився за Ступку:
- Дід в труні перевертається від такого онука.
- Люди такі цікаві. Поїхав чоловік та поїхав. Його право! "У вишиванці за кордоном". Ну і добре! Люди всюди потрібні. А перевіряти "допомагаєте ви чи ні" – дно взагалі! Чомусь хтось повинен щось комусь показувати чи доводити.
Нагадаємо, ще восени 2021 року Дмитро Ступка із дружиною та донькою переїхав до Штатів. На початку квітня 2022-го Поліна Логунова заявила про розлучення.
Згодом блогерка поділилась, що їй зробили пропозицію руки та серця. Новим обранцем Логунової став американець.
"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"