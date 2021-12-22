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Это Светлана Лобода? Смотрите архивное фото певицы с детского утренника

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
22 декабря, 15:01
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Когда как не в канун Нового года вспоминать утренники и заглядывать в семейный альбом? Оказывается, у Светланы Лободы в детстве был любимый образ и это не снежинка
Светлана Лобода рассказала о своем любимом наряде в детстве на новогодний утренник
Светлана Лобода рассказала о своем любимом наряде в детстве на новогодний утренник / Фото: пресс-служба

Светлана Лобода, которая недавно представила новый трек, на новогодние утренники всегда выбирала наряд Снежной Королевы. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" певица поделилась историей из детства, которая связана с новогодним костюмом.

Да, я всегда была Снежной Королевой. Мне почему-то очень нравился этот образ, такой холодный, красивый, грациозный. Мы с мамой шили платье со штор, которые были дома. Давили игрушки и клеили на суперклей, – рассказала Светлана Лобода.

Как Светлана Лобода выглядела в детстве
Как Светлана Лобода выглядела в детстве / Фото: пресс-служба

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По словам артистки, это платье с детского утренника до сих пор хранится дома на чердаке.

Отметим, у в Instagram Светлана Лобода не публикует своих детских фото, но любит делиться совместными кадрами с дочкой. Многие отмечают, что старшая дочь певицы Ева очень похожа на свою маму.

Светлана Лобода с дочкой Евой
Светлана Лобода с дочкой Евой / Фото: instagram.com/lobodaofficial

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Напомним, что в этом году Светлана Лобода впервые дала интервью Маше Ефросининой. В беседе артистка рассказала о концертах в Украине, новом мужчине, изменах бывшего мужчины и непростых отношениях с Нателлой Крапивиной.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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