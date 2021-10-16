Евгения Власова сообщила, что ее партнер Макс Леонов после ДТП не может танцевать

Два дня назад победитель "Танців з зірками" на собственном авто врезался в отбойник. Неужели певице придется выйти на паркет с другим участником?

Евгения Власова рассказала о состоянии Макса Леонова, который попал в ДТП / Фото: instagram.com/eygeniavlasova, instagram.com/maksleonov_official

По словам Евгении Власовой, Макс Леонов сейчас находится дома, хотя получил внутричерепную мозговую травму. Певица вышла в прямой эфир с фолловерами и опубликовала его в своем Instagram-профиле.

Женя очень обеспокоена тем, что произошло с хореографом, но также рада, что он остался жив.

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Макс дома. У него внутричерепная мозговая травма. У него все в порядке на самом деле. То, как он врезался... все могло быть гораздо хуже. У него очень сильный ангел-хранитель, – сказала Власова в ролике.

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Уже завра состоится новый эфир "Танців з зірками" и всю эту неделю пары готовили свои номера. Выйдет ли Макс Леонов на паркет в это воскресенье – остается загадкой. Женя отметила, что сейчас ее партнер танцевать не может, но после этих слов в видео пропал звук, и что артистка говорила далее – не известно.

С ним все в порядке, но ему нужно время на восстановление. Конечно, танцевать он не может, поддержки он делать не может, – призналась Евгения Власова.

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На сцену я, конечно, выйду как никогда не подготовленной. Единственное что я понимаю, что должна выжать из себя все лучшее, что могу. Я надеюсь, что у меня что-то, да получится. Я не представляю, что будет, – добавила Власова.

Ранее мы писали, что Евгения Власова хотела уйти из "Танців з зірками" из-за Макса Леонова. В одном из эфиров певица призналась, что готова была все бросить.

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