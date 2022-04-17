Евровидение за Украину: The Rasmus поддержали Украину вместе с Джамалой и Kalush (фото)

Вчера в Мадриде состоялся концерт пре-пати "Евровидение-2022", где выступали новые и старые участники конкурса

The Rasmus поддержали Украину на концерте в Мадриде / Фото: instagram.com/therasmusofficial, instagram.com/jamalajaaa

Джамала продолжает свой благотворительный тур по странам Европы. Вчера она выступила в Испании на концерте, где собирали средства в помощь украинцам.

Кроме победительницы "Евровидения-2016", в шоу приняли участие Kalush Orchestra и еще около 30 исполнителей и коллективов, причастных к международного песенному конкурсу.

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Джа поделилась в Instagram совместной фотографией с Лаури Юленен – фронтменом финской группы The Rasmus, которая в этом году представит свою страну на "Евровидении".

Джамала и Лаури Юленен / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

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На худи Лаури можно заметить желто-синюю ленточку. А еще The Rasmus сфотографировались вместе с Kalush Orchestra – представителями Украины на "Евровидении-2022".

The Rasmus и Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/stories/therasmusofficial

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В этом году "Евровидение" состоится в итальянском Турине. Дата проведения финала песенного конкурса – 14 мая.

Kalush Orchestra продолжают готовиться к международному песенному конкурсу. Группа находится в промотуре по европейским странам. Отметим, что украинцы занимают лидирующую позицию в прогнозе букмекеров.

Ранее сообщалось, что победитель "Евровидения-2017" в поддержку Украины спел на украинском.

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