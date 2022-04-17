Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua

Леся и корабль

Дантес - враг РФ

Концерт ONUKA

Кэри и песик

Поцелуи Лопес

Обращение Ришара
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Евровидение за Украину: The Rasmus поддержали Украину вместе с Джамалой и Kalush (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 апреля, 14:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вчера в Мадриде состоялся концерт пре-пати "Евровидение-2022", где выступали новые и старые участники конкурса
The Rasmus поддержали Украину на концерте в Мадриде
The Rasmus поддержали Украину на концерте в Мадриде / Фото: instagram.com/therasmusofficial, instagram.com/jamalajaaa

Джамала продолжает свой благотворительный тур по странам Европы. Вчера она выступила в Испании на концерте, где собирали средства в помощь украинцам.

Кроме победительницы "Евровидения-2016", в шоу приняли участие Kalush Orchestra и еще около 30 исполнителей и коллективов, причастных к международного песенному конкурсу.

Реклама

Джа поделилась в Instagram совместной фотографией с Лаури Юленен – фронтменом финской группы The Rasmus, которая в этом году представит свою страну на "Евровидении".

Джамала и Лаури Юленен / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

Реклама

На худи Лаури можно заметить желто-синюю ленточку. А еще The Rasmus сфотографировались вместе с Kalush Orchestra – представителями Украины на "Евровидении-2022".

The Rasmus и Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/stories/therasmusofficial

Реклама

В этом году "Евровидение" состоится в итальянском Турине. Дата проведения финала песенного конкурса – 14 мая.

Kalush Orchestra продолжают готовиться к международному песенному конкурсу. Группа находится в промотуре по европейским странам. Отметим, что украинцы занимают лидирующую позицию в прогнозе букмекеров.

Ранее сообщалось, что победитель "Евровидения-2017" в поддержку Украины спел на украинском.

Читайте наши новости в telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Жилища звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Украинки в Голливуде
Зарубежные актрисы украинского происхождения
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять