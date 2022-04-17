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Євробачення за нас: The Rasmus підтримали Україну разом із Джамалою та Kalush (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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17 квітня, 14:46
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Вчора в Мадриді відбувся концерт пре-паті "Євробачення-2022", де виступали нові та старі учасники конкурсу
The Rasmus підтримали Україну на концерті у Мадриді
The Rasmus підтримали Україну на концерті у Мадриді / Фото: instagram.com/therasmusofficial, instagram.com/jamalajaaa

Джамала продовжує свій благодійний тур країнами Європи. Вчора вона виступила в Іспанії на концерті, де збирали кошти на допомогу українцям.

Окрім переможниці "Євробачення-2016", у шоу взяли участь Kalush Orchestra та ще близько 30 виконавців та колективів, причетних до міжнародного пісенного конкурсу.

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Джа поділилася в Instagram спільною світлиною з Лаурі Юленен – фронтменом фінського гурту The Rasmus, який цього року представить свою країну на "Євробаченні".

Джамала та Лаурі Юленен / Фото: instagram.com/stories/jamalajaaa

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На худі Лаурі можна помітити жовто-синю стрічку. А ще The Rasmus сфотографувалися разом із Kalush Orchestra – представниками України на "Євробаченні-2022".

The Rasmus та Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/stories/therasmusofficial

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Цього року "Євробачення" відбудеться в італійському Турині. Дата проведення фіналу пісенного конкурсу – 14 травня.

Kalush Orchestra продовжують готуватись до міжнародного пісенного конкурсу. Група знаходиться у промотурі європейськими країнами. Зазначимо, що українці займають лідируючу позицію у прогнозі букмекерів.

Раніше повідомлялося, що переможець "Євробачення-2017" на підтримку України заспівав українською.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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