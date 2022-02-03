Глава Moon Records відповів на звинувачення матері Кузьми: "Ми не претендуємо на права Андрія Кузьменка"

Компанія на чолі з Андрієм Пасічником, яка багато років співпрацювала зі Скрябіним, заявляє, що аж ніяк не претендує на права Андрія Кузьменка

Андрій Пасічник заявив, що не претендує на права Кузьми / Фото: Instagram

Генеральний продюсер компанії Moоn Records Андрій Пасічник відповів на звинувачення матері Кузьми Ольги Михайлівни Кузьменко. Свою думку про наявну ситуацію і офіційну позицію компанії Андрій Пасічник пояснив в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні" .

Які права у мами Кузьми?

Перш ніж починати з'ясовувати всі правові питання щодо пісень гурту "Скрябін", слід розуміти, хто насправді до них причетний.

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За словами Андрія Пасічника, Ольга Михайлівна юридично не має жодного стосунку до гурту.

Мама – це мама, вона не є правовласником. Тепер вона виступає обвинувачем, але, крім того, що вона мама, вона ніхто в цьому питанні. Це стосується лише спадкоємців, у даному випадку дружини Кузьми Світлани Бабійчук, – заявив Пасічник.

Хоча Ольга Михайлівна не причетна до конфлікту сторін на правовій основі, саме вона веде відкриту полеміку з компанією Moon Records та іншими учасниками групи.

За словами Пасічника, спочатку мати Кузьми особисто приїжджала до нього з проханням вплинути на інших музикантів, щоб ті відмовилися від своїх прав на пісні.

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Початковий приїзд мами був дуже позитивний. Вона приїхала до мене – "дуже вас поважаю", "дуже все добре", з тим, як вона цінує мене, дякує. Вона приїхала з проханням змусити Олексія Зволинського відмовитись від авторських прав на 15 пісень, – розповідає Пасічник. – Це був технічний підхід, до мене на "ви" та "як мати". Я запитав, чому вона приїхала до мене і чому, якщо людина реально автор 15 пісень, топових пісень, вони просто хочуть їх забрати, а ще й моїми руками.

Мама Кузьми Скрябіна відповіла на звинувачення Андрія Пасічника / Фото: Скріншот з YouTube

Олексій Зволинський – гітарист гурту "Скрябін", співавтор та власник суміжних прав на пісні й негласний адміністратор групи. Як згадує Пасічник, варто було зателефонувати Кузьмі з пропозицією про концерт, він завжди відповідав: "Дзвони Льосі".

Тоді, розповідає глава Moon Records, і почалися погрози й шантаж від родини Кузьменків. Зокрема, музикантам гурту "Скрябін" мали намір заборонити всі виступи.

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Вони врубали систему тупого шантажу: "або ти відмовляєшся від авторських прав, або ми забороняємо, тому що у нас є більша кількість прав Андрія, виступати". Зволинський злякався, життя на чаші терезів: або працювати, або відмовитися від авторських. Він вибрав відмову. На сьогодні він не заявлений там взагалі як автор, все начебто належить Кузьмі, – розповів Андрій Пасічник.

Кому належать пісні "Скрябіна"?

Усі права, що за життя належали Кузьмі, після його смерті перейшли його дружині Світлані Бабійчук. Спочатку після трагедії Світлана отримувала роялті від компанії, але незабаром з її ініціативи було створено ТОВ "Кузьма Скрябін".

Приїхали до нас в офіс якісь незрозумілі люди разом з мовчазною Світланою Бабійчук, я цих людей тоді вперше побачив. Було сказано, що це друг Андрія, хоч я Андрія знав, а друга його не знав. І був юрист якийсь, який працював у Lavina Music. Вони сказали, що зареєстрували підприємство "Кузьма Скрябін" із директором Людмилою Зубрій і якщо до цього роялті отримувала Світлана як фізособа, то тепер вона за довіреністю передала всі права на управління ТОВ "Кузьма Скрябін". Отже, ми розірвали контракт зі Світланою та підписали з ТОВ, – каже Пасічник.

Кузьма Скрябін та Світлана Бабійчук / Фото: Facebook

Тоді, за словами Пасічника, у компанії "Кузьма Скрябін" стали наполягати на тому, щоб передати всі права на пісні їм.

Сьогодні музика гурту "Скрябін" не може офіційно продаватися в інтернеті через незгоду двох сторін. Як каже глава Moon Records, для того, щоб продавати музику гурту в Мережі, потрібна третя юридична особа, якій Moon Records та ТОВ "Кузьма Скрябін" повинні передати частину своїх прав.

Їхня сторона блокує продаж музики в інтернеті, я неодноразово говорив, що це гроші, які й ми, і вони не заробляємо. Я запропонував їм продавати музику, бо вони самі хочуть, щоб творчість Кузьми існувала. І одразу сказав, якщо я пропоную поганих партнерів, то нехай вони самі вкажуть особу, свою людину. Ми готові віддати частину своїх прав, щоб музика продавалася, – каже продюсер.

Крім того, з боку нових представників Кузьми неодноразово були спроби шантажу інших музикантів.

Вони думають, що зможуть тримати на голодній дієті музикантів, щоб хлопці розірвали з нами контракт, причому кажуть це відкрито. Музиканти, нинішній склад "Скрябіна", зустрічалися з представниками ТОВ, але вирішили залишатися з Moon Records і отримувати свої гроші, – каже Пасічник.

Продюсер пояснює, що неодноразово пропонував розділити права на кожну пісню, щоб усе було за законом.

Від нас було надіслано листа Світлані Бабійчук, де було запропоновано від імені нашої компанії зареєструвати права на кожну пісню, тобто будуть зареєстровані права Андрія Кузьменка та інших артистів. Такого листа було надіслано у 2021 році, а у відповідь вони сказали, що не хочуть це реєструвати, мовляв, різнотлумачення буде в авторстві. Вони вважають, що все має належати лише їм, – каже Пасічник.

Варто зазначити, що ще за життя Андрія Кузьменка всі права на пісні гурту були розподілені між її учасниками. У цьому питанні, каже Андрій Пасічник, важливо розуміти, що є авторські права, а є суміжні. Авторські, своєю чергою, діляться на "слова" та "музику", а суміжні – на "фонограму" (запис у студії) та "право на виконання".

Якщо ми говоримо про авторські права, то, крім Андрія Кузьменка, авторами є Ростислав Домішевський, Сергій Гера, Андрій Підлужний, і ще є Олексій Зволицький, який тимчасово свої права не заявляє, щоб не було конфлікту всередині групи. Навіть більше, є відео в інтернеті, де Андрій за життя сам це говорив, – пояснив глава Moon Rеcords.

Наразі права інших авторів, а також першого та нинішнього складу гурту "Скрябін", крім лідера Андрія Кузьменка, перебувають в управлінні компанії Moon Rеcords.

Ми не претендуємо на права Андрія Кузьменка, ми аж ніяк нічого не привласнюємо, всі ці права залишаються за ним. Ми не чіпаємо права Андрія, вони належать їм, хоч вони самі їх гублять і не реалізують. Так, це шкодить і нам, але навіщо намагатися привласнити чуже, – заявив Пасічник.

Скрябін / Фото: facebook.com/groups/faynateam/

Сума роялті

Як пояснює глава Moon Records, на сьогодні всі виплати роялті припинені, оскільки строк контракту між компанією та ТОВ "Кузьма Скрябін" минув.

Якщо ми говоримо про роялті ТОВ "Кузьма Скрябін", ми вже його не повинні платити, у нас закінчився контракт 31 січня 2019 року. Там виходила загальна сума за різний період, враховуючи виплати не лише ТОВ, а й Світлані Бабійчук. Вона становила близько мільйона гривень за три з половиною роки. Це приблизна цифра, – каже продюсер.

Свої слова, запевняє Пасічник, він готовий підтвердити всіма необхідними документи. З ними вже встигла ознайомитися поліція та всі відповідні органи.

Позови та суди

Нині, за словами Пасічника, жодних судових розглядів за участю його компанії та ТОВ "Кузьма Скрябін", про які говорить мати Кузьми, немає і не може бути.

Мама Кузьми звернулася до МВС із проханням порушити щодо нас кримінальну справу, її порушили. У нас провели допити, ми надали документи – і все, МВС зупинилося, все очевидно. У них немає підстав подати на нас до суду, – пояснив продюсер.

Адвокати Moon Records працюють над тим, щоб позиватися у відповідь до ТОВ "Кузьма Скрябін". Крім того, компанія також подала в суд на видавництво "Фоліо", яке випустило книгу про творчість Андрія Кузьменка, не згадавши в авторах ще й Ростислава Домішевського. Засідання відбудеться 7 лютого.

Якщо суд визнає, що права порушені й "Фоліо" програє, наші адвокати підуть і зареєструють авторські права. Це допоможе нам продовжити захищати наші права з ТОВ "Кузьма Скрябін", – розповів Пасічник.

Учасники Moon Records також мають намір подати судовий позов до Ольги Михайлівни Кузьменко за регулярні образи у пресі та соцмережах.

Все це покривається страшною кількістю образ, я вже плюнув на всі слова щодо себе, що я покидьок, але вона продовжує гнітити інших хлопців. Підлужний у неї "циганщина", ті – "жиди, здохніть", "діти ваші будуть прокляті". Наскільки я знаю, адвокати, з якими ми співпрацюємо, зараз притягають особисто матір за образи, зокрема расові та національні, – каже Пасічник.

Андрій Пасічник про Кузьму

Андрій Пасічник згадує, що завжди був у добрих стосунках із Кузьмою. Зізнається, що їхня співпраця була не раптовим рішенням, а багаторічною спільною роботою над спільною справою.

Стільки ми років пропрацювали, людина приносила нам пісні, свій каталог, ми писали альбоми, друкувалися, робили вініл. Усі регулярно отримували роялті, і в досить значному обсязі. Андрій був чудовою людиною, він усе робив правильно та грамотно. Але тут його взагалі можна не приплітати, питання зовсім інше – абсолютно у площині бізнесу, інші зацікавлені особи спробували отримати права, – запевнив Пасічник.

Музикант Кузьма Скрябін / Фото: instagram.com/skryabinband

Нагадаємо, що фільм про життя культового музиканта Кузьми Скрябіна вийде на екрани навесні 2022 року.