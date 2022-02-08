Гросу и Полянский рассекретили дату знакомства и показали видео с того самого дня

Отношения Алины Гросу и Романа Полянского последний год в СМИ активно обсуждались

Алина Гросу и Роман Полянский отмечают три года со дня знакомства / Фото: instagram.com/alina_grosu

Пара долго не подтверждала, что они встречаются, а лишь давала намеки. Но в мае прошлого года артисты решили перестать скрывать свои отношения и теперь радуют поклонников совместным творчеством, интервью, а также снимаются вместе в сериале, который покажет телеканал "Украина".

Сегодня у Гросу и Полянского важная дата – три года со дня знакомства. Пара познакомилась на съемках клипа "Дико любила Вову". У себя в Instagram артисты опубликовали ролик со съемочной площадки.

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Что известно об отношениях Алины Гросу и Романа Полянского

Познакомилась пара на съемках клипа, когда оба были в отношениях. Роман еще состоял в браке и воспитывал дочь, а Алина готовилась к свадьбе с бизнесменом Александром Комковым. После съемок клипа "Дико любила Вову" они стали общаться, а Роман затем снялся и в других видеоработах Гросу.

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Как позже признался актер в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", что именно проблемы в семейной жизни сблизили Романа Полянского и Алину Гросу. Ведь у певицы уже тогда начал рушиться брак с супругом. Алина рассталась с мужем спустя полгода после свадьбе, позже стала известно о разводе Полянского с женой. Сам актер опровергает, что причиной развода стала певица.

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Роман Полянский ради Алины Гросу переехал в Киев. Пара сейчас живет вместе. Актер признается, он мечтает о семье и детях. Гросу же говорит, что пока не спешит в ЗАГС. Известно, что Полянский уже познакомил Алину с дочерью от первого брака. Они отлично ладят.

Недавно Гросу и Полянский выпустили совместный клип на песню "Чувства на кассетах". Видеоработа уже собрала три миллиона просмотров.

Ранее Алина Гросу показала роскошный родительский особняк в Черновцах.