Гросу та Полянський розсекретили дату знайомства та показали відео з того самого дня

Відносини Аліни Гросу та Романа Полянського останній рік у ЗМІ активно обговорювалися

Аліна Гросу та Роман Полянський відзначають три роки з дня знайомства / Фото: instagram.com/alina_grosu

Пара довго не підтверджувала, що вони зустрічаються, а лише давала натяки. Але у травні минулого року артисти вирішили перестати приховувати свої стосунки і тепер радують шанувальників спільною творчістю, інтерв'ю, а також знімаються разом у серіалі , який покаже телеканал "Україна"

Сьогодні у Гросу та Полянського важлива дата – три роки з дня знайомства. Пара познайомилася на зйомках кліпу "Дико любила Вову". У себе в Instagram артисти опублікували ролик зі знімального майданчика.

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Що відомо про стосунки Аліни Гросу та Романа Полянського

Познайомилися пара на зйомках кліпу, коли вони були у стосунках. Роман ще був одружений і виховував доньку, а Аліна готувалася до весілля з бізнесменом Олександром Комковим. Після зйомок кліпу "Дико любила Вову" вони почали спілкуватися, а Роман потім знявся і в інших відеороботах Гросу.

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Як пізніше зізнався актор в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна", що саме проблеми у сімейному житті зблизили Романа Полянського та Аліну Гросу. Адже у співачки вже тоді почав руйнуватися шлюб із чоловіком. Аліна розійшлася з чоловіком через півроку після весілля, пізніше стала відомо про розлучення Полянського з дружиною. Сам актор спростовує, що причиною розлучення стала співачка.

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Роман Полянський заради Аліни Гросу переїхав до Києва. Пара зараз живе разом. Актор зізнається, він мріє про сім'ю та дітей. Гросу ж каже, що поки що не поспішає до РАГСу. Відомо, що Полянський познайомив Аліну з дочкою від першого шлюбу. Вони чудово ладнають.

Нещодавно Гросу та Полянський випустили спільний кліп на пісню "Чуства на кассетах". Відеоробота вже зібрала три мільйони переглядів.

Раніше Аліна Гросу показала розкішний батьківський маєток у Чернівцях.