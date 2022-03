I AM NOT OK: группа KAZKA презентует клип о том, что Украина чувствует прямо сейчас – откликнется каждому!

Популярный украинский коллектив сегодня делится новинкой, которая буквально берет за душу

Группа KAZKA выпустила очень актуальную работу / Фото: instagram.com/kazka.band

Вчера мы писали о том, что солистка группы KAZKA Александра Зарицкая спела гимн Украины в центре Нью-Йорка, но и сегодня есть новости от популярного коллектива. И весьма актуальные. KAZKA выпустила видео на песню I AM NOT OK, которая никого не оставляет равнодушным.

Вот уже месяц идет война, наши защитники мужественно отбивают атаки рашистов, а знаменитости, которые не в ВСУ и теробороне, сражаются с оккупантом в том числе и информационно, и с помощью голоса. Сегодня все обсуждают новое видео от группы KAZKA. Коллектив так анонсировал новинку:

Реклама

KAZKA

Музика завжди була дуже важливою частиною нашого національного коду. Музика стала нашим захистом, зброєю і рупором. Ми не "окей". І це історія кожного українця та українки. Це те, що відчуває Україна просто зараз.

Не пропустите новое видео KAZKA – I AM NOT OK!

Текст песни KAZKA – I AM NOT OK!

I AM NOT OK

Реклама

Заспіваю тобі пісню я

Про життя між "до" і "після".

Зранку і в годину пізню я

Ніжна, сильна, твоя.

Вдих, видих,

Спалах, вибух,

Серце

палає,

Приймаю бій.

Боже, зможу,

Бо тут кожен —

Свій.

No I am not okay

It’s 4 in the morning

And I’m wide awake

Sister I’m just tryna

Take it day by day

Grateful for the fact

That I still see your face

No I am not okay

It’s 4 in the morning

I ain’t get no rest

Sister I’m just doing

Everything I can

Yeah, I’m on my way

I’m gonna see your face

Реклама

Заспіваю тобі пісню я

Про розірване намисто.

Береже молитва місто

Ніжна, сильна, моя.

Вдих, видих,

Був, вибув.

Швидкі

обійми,

Не час для мрій.

Але ж зможу,

Бо тут кожен —

Свій.

No I am not okay

It’s 4 in the morning

And I’m wide awake

Sister I’m just tryna

Take it day by day

Grateful for the fact

That I still see your face

No I am not okay

It’s 4 in the morning

I ain’t get no rest

Sister I’m just doing

Everything I can

Yeah, I’m on my way

I’m gonna see your face

Pray for Ukraine

Pray for Ukraine now

Мы не сомневаемся, что новое видео понравится огромному числу людей, ведь сейчас мы все – как натянутая струна, а наратив песни – отражает действительность.

Также сегодня обсуждают тот факт, что Dantes представил суперактуальный трек.

Мы продолжаем верить в наших защитников и скорую победу!

К слову, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!