Илона Гвоздева вышла на связь с поклонниками и дала совет украинцам, как жить условиях войны

Хореограф Илона Гвоздева долгое время не выходила на прямую связь с поклонниками в соцсетях, но сейчас снова продолжает поддерживать украинцев в Сети

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Сейчас украинская танцовщица находится в Италии, де активно ищет работу, чтобы даже на расстоянии помогать украинскому народу в противостоянии с Россией.

В своем Instagram Гвоздева обратилась с поддержкой ко всем украинцам, которые как и она оказались вдали от дома из-за войны в Украине.

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Как рассказала Илона, она как никто понимает, как сложно справиться с паникой и тревогой, когда твой дом и твои родные остались в другой стране.

Для прямого эфира Гвоздева пригласила психолога Викторию Лысенко и вместе с ней постаралась помочь многим своим поклонникам разобраться со своими непростыми эмоциями и переживаниями сегодня.

Я верю в то, что совсем скоро мы сможем вернуться. Я не буду ждать пока все отстроится. Насчёт себя я могу четко сказать что как только закончат бомбить и стрелять наступит мир и на следующий день я выезжаю домой. И я сделаю все, чтобы реанимировать свою страну, друзей, коллег, студентов. хочу пожелать всем, у кого есть такая возможность, максимально впитывать в себя позитивную и полезную информацию, чтобы этот ящик Пандоры мог открыться для нашей страны, – сказала Илона.

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Ранее Джамала обратилась к своим родным и друзьям из России, которые молчат о войне и не интересуются ею.

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