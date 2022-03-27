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Ілона Гвоздєва вийшла на зв'язок із шанувальниками та дала пораду українцям, як жити в умовах війни

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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27 березня, 20:44
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Хореограф Ілона Гвоздєва довгий час не виходила на прямий зв'язок із шанувальниками у соцмережах, але зараз знову продовжує підтримувати українців у Мережі.
Ілона Гвоздьова
Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Зараз українська танцівниця знаходиться в Італії , де активно шукає роботу, щоб навіть на відстані допомагати українському народу у протистоянні з Росією

У своєму Instagram Гвоздєва звернулася з підтримкою до всіх українців, які, як і вона, опинилися далеко від дому через війну в Україні.

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Як розповіла Ілона, вона як ніхто розуміє, як складно впоратися з панікою та тривогою, коли твій дім та твої рідні залишилися в іншій країні.

Для прямого ефіру Гвоздєва запросила психолога Вікторію Лисенко і разом із нею постаралася допомогти багатьом своїм шанувальникам розібратися зі своїми непростими емоціями та переживаннями сьогодні.

Я вірю в те, що незабаром ми зможемо повернутися. Я не чекатиму поки все відбудується. Щодо себе я можу чітко сказати що щойно закінчать бомбити і стріляти настане світ і наступного дня я виїжджаю додому. І я зроблю все, щоби реанімувати свою країну, друзів, колег, студентів. хочу побажати всім, хто має таку можливість, максимально вбирати в себе позитивну та корисну інформацію, щоб ця скринька Пандори могла відкритися для нашої країни, – сказала Ілона.

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Раніше Джамала звернулася до своїх рідних та друзів із Росії, які мовчать про війну і не цікавляться нею.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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