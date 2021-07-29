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Ирина Федишин спела с мужем и растрогала поклонников клипом

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
29 июля, 15:15
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Певица презентовала красивый ролик на песню "Не кохав" с мужем и детьми, который приурочен к годовщине их свадьбы
Ирина Федишин спела с мужем и снялась с ним в совместном клипе
Ирина Федишин спела с мужем и снялась с ним в совместном клипе / Фото: скриншот

Ровно 15 лет назад Ирина Федишин обвенчалась со своим супругом, продюсером Виталием Човныком. Об этом она написала под видеороликом, премьера которого состоялась сегодня.

Песня к 15-летию супружеской жизни. 29.07 мы с Виталием обвенчались. Эту песню написали вместе. Мы благодарим Господа что имеем друг друга

Сама видеоработа получилась очень романтичной и нежной. Кроме Ирины и ее мужа, в клипе снялись также их сыновья Юрий и Олег. Все мужчины были одеты в рубашки и жилеты, а певица в образе невесты красовалась в платье, которое идеально подчеркивало ее фигуру.

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Поклонники пришли в восторг и от дуэта, и от клипа. Об этом они написали в комментариях под видео:

  • Вау отлично слушаю и кайфую вы прекрасный дуэт! Продолжайте и дальше.
  • Теперь эту песню могут петь все молодожены Украины.
  • Вау! Не могу описать этот шедевр! Очень красивая песня и клип! Вы невероятные! Супер! Будто настоящему клип вашей свадьбы!
  • Браво замечательный дуэт. Песня суперова. Спасибо за ваше творчество.

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Ранее мы сообщали, что Ирина Федишин выходит замуж второй раз. Певица стала женой своего продюсера Виталия Човныка в 2006 году. Теперь супруги решили сыграть вторую свадьбу.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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