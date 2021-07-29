Ирина Федишин спела с мужем и растрогала поклонников клипом

Певица презентовала красивый ролик на песню "Не кохав" с мужем и детьми, который приурочен к годовщине их свадьбы

Ирина Федишин спела с мужем и снялась с ним в совместном клипе / Фото: скриншот

Ровно 15 лет назад Ирина Федишин обвенчалась со своим супругом, продюсером Виталием Човныком. Об этом она написала под видеороликом, премьера которого состоялась сегодня.

Песня к 15-летию супружеской жизни. 29.07 мы с Виталием обвенчались. Эту песню написали вместе. Мы благодарим Господа что имеем друг друга

Сама видеоработа получилась очень романтичной и нежной. Кроме Ирины и ее мужа, в клипе снялись также их сыновья Юрий и Олег. Все мужчины были одеты в рубашки и жилеты, а певица в образе невесты красовалась в платье, которое идеально подчеркивало ее фигуру.

Поклонники пришли в восторг и от дуэта, и от клипа. Об этом они написали в комментариях под видео:

Вау отлично слушаю и кайфую вы прекрасный дуэт! Продолжайте и дальше.

Теперь эту песню могут петь все молодожены Украины.

Вау! Не могу описать этот шедевр! Очень красивая песня и клип! Вы невероятные! Супер! Будто настоящему клип вашей свадьбы!

Браво замечательный дуэт. Песня суперова. Спасибо за ваше творчество.

Ранее мы сообщали, что Ирина Федишин выходит замуж второй раз. Певица стала женой своего продюсера Виталия Човныка в 2006 году. Теперь супруги решили сыграть вторую свадьбу.