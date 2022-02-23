Иво Бобул придумал, как защитить Украину от Путина

Украинский певец объяснил, как можно сохранить территории Донбасса от посягательств Кремля. Какую формулу предложил артист – смотрите ниже

Иво Бобул предложил свою формулу защиты от России. / Фото: facebook.com/ivo.bobul.94, Коллаж: Сегодня

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании так называемых "ЛДНР". После этого он поручил Министерству обороны РФ "обеспечить поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

Такое решение возмутило многих мировых лидеров и звезд. В частности, российский музыкант Андрей Макаревич активно выражает свое возмущение Кремлем в соцсетях.

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Более того, общество активно обсуждает угрозы полномасштабного вторжения России в Украину.

Тем временем Народный артист Украины Иво Бобул в Facebook предложил свой вариант, как спасти от московского захвата Донецкую и Луганскую области.

Чтобы не было претензий "ЛДНР" к захвату целой области, то, что находится на территории Украины присоединить к другим областям. Если это возможно, то немедленно, – написал Бобул.

Скриншот Facebook

Поклонники поддержали инициативу своего кумира и отметила, что это вполне хорошая идея:

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Молодец! Родное – превыше всего!

Скриншот Facebook

Умная идея! Но, к сожалению, с территориально утвержденными (с их стороны) документами они нас опередили. Но вы правы – есть еще вблизи территории.

Скриншот Facebook

Все правильно, и это нужно делать немедленно!

Скриншот Facebook

Хорошее предложение. Но реформу территориального устройства Украине стоило сделать еще в 1990-х.

Скриншот Facebook

Раньше мы писали о реакции украинских звезд на угрозы России. Знаменитости призывают поддерживать родную армию и держаться друг друга.