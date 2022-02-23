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Іво Бобул придумав, як захистити Україну від Путіна

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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23 лютого, 11:37
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Український співак пояснив, як можна зберегти території Донбасу від зазіхань Кремля. Яку формулу запропонував артист – дивіться нижче
Іво Бобул запропонував свою формулу захисту від Росії.
Іво Бобул запропонував свою формулу захисту від Росії. / Фото: facebook.com/ivo.bobul.94, Колаж: Сьогодні

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання так званих "ЛДНР". Після цього він доручив Міністерству оборони РФ "забезпечити підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Таке рішення обурило чимало світових лідерів та зірок. Зокрема, російський музикант Андрій Макаревич активно висловлює своє обурення Кремлем у соцмережах.

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Ба більше, суспільство активно обговорює загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тим часом народний артист України Іво Бобул у Facebook запропонував свій варіант, як врятувати від московського захоплення Донецьку та Луганську області.

Щоби не було претензій "ЛДНР" до захвату цілої області, те, що знаходиться на території України, приєднати до інших областей. Якщо це можливо, то негайно, – написав Бобул.

Скриншот Facebook

Прихильники підтримали ініціативу свого кумира та зазначили, що це цілком хороша ідея:

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  • Молодчинка! Рідне – понад усе!
Скриншот Facebook
  • Розумна ідея! Але, на жаль, з територіально затвердженими (з їхньої сторони) документами вони нас опередили. Але ви праві – є ще поблизу території.
Скриншот Facebook
  • Все правильно, і це треба робити негайно!
Скриншот Facebook
  • Гарна пропозиція. Але реформу територіального устрою Україні було варто зробити ще у 1990-х.
Скриншот Facebook

Раніше ми писали про реакцію українських зірок на погрози Росії. Знаменитості закликають підтримувати рідну армію та триматися одне одного.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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